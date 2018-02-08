Zor ve yoğun geçti ama buna değdi

MERKEL, CDU Genel Merkezi’nde Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz ile düzenlediği basın toplantısında, koalisyon sözleşmesinin üç parti tarafından parafe edilmesine kadar uzun bir yolun gidildiğini belirtti. Yoğun müzakerelerin yapıldığını ifade eden Merkel, “Ancak buna değdi” değerlendirmesinde bulundu.

Halkın, istikrarlı bir hükümetin kurulmasına ve insanların önemli ihtiyaçlarına cevap verilmesine dönük talepleri olduğunu belirten Merkel, “Birlikte üzerinde çalışarak ortaya çıkardığımız koalisyon protokolü ülkemizin ihtiyaç duyduğu iyi ve istikrarlı bir hükümetin temeli olabilir” dedi.

Merkel, dünyanın da kendilerinden bunu beklediğini kaydetti.

Koalisyon protokolünü, çalışma planı olarak niteleyen Merkel, çalışma planının Almanya’daki insanların yaşamını iyileştireceğini savundu. Merkel, koalisyon protokolünün onaylanması için partisinin de kurultay düzenleyeceğini bildirdi.

SCHULZ: İMZAMIZI TAŞIYOR

SPD Genel Başkanı Schulz da koalisyon protokolü ile sosyal demokratların sorumluluk taşıdığı insanların güncel hayatında iyileştirmeler getireceğini söyledi. “Koalisyon protokolü büyük ölçüde sosyal demokratların imzasını taşıyor” diyen Schulz, uzlaşmadan dolayı CDU/CSU’ya teşekkür etti.

Protokolde AB’ye ilişkin ifadelerin Almanya için bir değişim olduğunu ifade eden Schulz, Almanya’nın AB’de aktif ve önemli rol oynayacağını, Fransa ile yapılacak yakın işbirliği ile AB’yi uluslararası alanda daha güçlü kılmak istediklerini kaydetti.

SEEHOFER: OKUYUNCA GÖRECEKSİNİZ

CSU lideri Seehofer de koalisyon protokolünün ortaya çıkmasından dolayı memnun olduğunu belirterek, “Bunu okuduğunuzda insanlar için iyi şeyler düşündüğümüzü tespit edeceksiniz” dedi.

Halkın ne demek istediğini 24 Eylül’de yapılan seçimlerden anladıklarını belirten Seehofer, SPD üyelerinin bu protokolü oylamasına kadar yoğun çalışma gerçekleştireceklerini kaydetti.

SPD ÜYELERİNE SORACAK

SPD, üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine oylatacak. Bu sürecin yaklaşık üç hafta sürmesi bekleniyor.

CDU kurultayda, CSU ise ilgili parti kurullarında protokolü onaylatacak.