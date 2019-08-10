Zirveden ‘New York randevusu’ çıktı

KIBRIS’ta Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında 3.5 saat süren dünkü zirveden, önümüzdeki ay New York’ta, bu defa BM Genel Sekreteri’nin huzurunda yeniden görüşme kararı çıktı. Masada bulunan önemli konular, doğu Akdeniz’deki sondaj gerilimi, Kıbrıs müzakerelerinin nasıl devam edeceği ve kapalı Maraş başlıklarında herhangi bir uzlaşı olmadı, Rum tarafı Akıncı’nın sondajlar konusunda ‘Türk-Rum ortak komite kuralım’ teklifini bir kez daha reddetti.

Lefkoşa’da BM denetimindeki ara bölgede yapılan zirvede başbaşa görüşen iki lider yoğun bir pazarlık içine girdi.

AKINCI: KAZMAYA DEVAM

Akıncı, Rum liderin sondajlarla ilgili ortak komite tekliflerini bir kez daha reddettiğini belirterek, “Ortak komite ‘yok’, askıya alalım teklifine ‘hayır’. O zaman eli kolu bağlı oturacak değiliz, her iki taraf da sondajlara devam edecek” dedi. Akıncı, Eyül ayı sonunda New York’ta BM Genel Kurulu açılışında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le önce ayrı ayrı daha sonra 3’lü bir görüşme yapacaklarını söyledi.

RUMLAR MARAŞ’A GİRMEK İSTEDİ

Anastasiadis, KKTC hükümetinin Türk yönetiminde açmak üzere envanter çalışması yaptığı 45 yıldır kapalı Maraş kentine Rum uzmanların da girmesini istedi. Rum lider, kentin BM’ye devredilmesine yönelik Türk-Rum ortak komitesi kurulmasını istedi. Akıncı ise, “Madem ki, doğalgaz konusunda ortak komiteye ‘Hayır’ diyorsunuz, eğer ‘Evet’ deseydiniz, Maraş konusunda bir şeyler yapabilirdik. Maraş’a Rum-Türk ortak komitesi olmaz” karşılığını verdi.

GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER KARARI

Önemli konularda anlaşamayan iki lider, Türk ve Rum toplumlarının günlük yaşantılarını olumlu yönde etkileyecek güven artırıcı önlemler konusunda çalışma yürütme kararı aldı. Türk tarafı, Türk ve Rum araç sigortalarının her iki tarafta da geçerli olması, spor komitesi kurulması ve turistik geçişlerin kolaylaştırması gibi konularda adım atılmasını teklif etti. Rum tarafı, teklife daha sonra cevap vereceklerini bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı ayrıca, bu ay sonunda BM Genel Sekreteri’nin geçici özel temsilcisi Jane Holl Lute’nin Ada’ya gelerek, Kıbrıs müzakerelerinde başlangıç noktası olacak referans kriterlerinde uzlaşma sağlamaya çalışacağını da sözlerine ekledi.