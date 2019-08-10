Zirveden ‘New York randevusu’ çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriZirveden ‘New York randevusu’ çıktı
GeriDünya Zirveden ‘New York randevusu’ çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zirveden ‘New York randevusu’ çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zirveden ‘New York randevusu’ çıktı

Doğu Akdeniz’de yaşanan enerji gerilimi sürerken KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Kıbrıs Rum lideri Anastasiadis, dün Lefkoşa’da BM denetimindeki ara bölgede görüştü. Sondajlar, kapalı Maraş ve müzakereler konusunda anlaşamayan iki lider, eylül ayında BM Genel Sekreteri’nin katılımıyla New York’ta üçlü bir görüşme yapma konusunda uzlaştı.

KIBRIS’ta Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında 3.5 saat süren dünkü zirveden, önümüzdeki ay New York’ta, bu defa BM Genel Sekreteri’nin huzurunda yeniden görüşme kararı çıktı. Masada bulunan önemli konular, doğu Akdeniz’deki sondaj gerilimi, Kıbrıs müzakerelerinin nasıl devam edeceği ve kapalı Maraş başlıklarında herhangi bir uzlaşı olmadı, Rum tarafı Akıncı’nın sondajlar konusunda ‘Türk-Rum ortak komite kuralım’ teklifini bir kez daha reddetti.

Lefkoşa’da BM denetimindeki ara bölgede yapılan zirvede başbaşa görüşen iki lider yoğun bir pazarlık içine girdi.

AKINCI: KAZMAYA DEVAM

Akıncı, Rum liderin sondajlarla ilgili ortak komite tekliflerini bir kez daha reddettiğini belirterek, “Ortak komite ‘yok’, askıya alalım teklifine ‘hayır’. O zaman eli kolu bağlı oturacak değiliz, her iki taraf da sondajlara devam edecek” dedi. Akıncı, Eyül ayı sonunda New York’ta BM Genel Kurulu açılışında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le önce ayrı ayrı daha sonra 3’lü bir görüşme yapacaklarını söyledi.

RUMLAR MARAŞ’A GİRMEK İSTEDİ

Anastasiadis, KKTC hükümetinin Türk yönetiminde açmak üzere envanter çalışması yaptığı 45 yıldır kapalı Maraş kentine Rum uzmanların da girmesini istedi. Rum lider, kentin BM’ye devredilmesine yönelik Türk-Rum ortak komitesi kurulmasını istedi. Akıncı ise, “Madem ki, doğalgaz konusunda ortak komiteye ‘Hayır’ diyorsunuz, eğer ‘Evet’ deseydiniz, Maraş konusunda bir şeyler yapabilirdik. Maraş’a Rum-Türk ortak komitesi olmaz” karşılığını verdi.

GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER KARARI

Önemli konularda anlaşamayan iki lider, Türk ve Rum toplumlarının günlük yaşantılarını olumlu yönde etkileyecek güven artırıcı önlemler konusunda çalışma yürütme kararı aldı. Türk tarafı, Türk ve Rum araç sigortalarının her iki tarafta da geçerli olması, spor komitesi kurulması ve turistik geçişlerin kolaylaştırması gibi konularda adım atılmasını teklif etti. Rum tarafı, teklife daha sonra cevap vereceklerini bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı ayrıca, bu ay sonunda BM Genel Sekreteri’nin geçici özel temsilcisi Jane Holl Lute’nin Ada’ya gelerek, Kıbrıs müzakerelerinde başlangıç noktası olacak referans kriterlerinde uzlaşma sağlamaya çalışacağını da sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz
Cammu Keşmir'de gazetecilere engelleme
Kritik görüşme 3,5 saat sürdü… Eylülde tekrar buluşacaklar
ABD'den Almanya'ya baskı