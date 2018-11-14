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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
14.11.2018 - 20:51, Son Güncelleme:

Zirvede böyle söyledi: Siz orayı işgal edensiniz

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Zirvede böyle söyledi: Siz orayı işgal edensiniz

Singapur'da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde bugün düzenlenen ASEAN-Çin oturumunda, Güney Çin Denizi'nde yasal bağlayıcılığı olan uluslararası "davranış kuralları" ele alındı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, oturum sonrası basına yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer kurallarını belirleyecek müzakerelerin hızlı şekilde sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Çin'in ne istediğini açıklaması gerektiğini belirten Duterte, "(Çin) Siz Güney Çin Denizi'ndesiniz. Siz orayı işgal edensiniz. Siz orayı sahiplenensiniz. O zaman bize ne yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiğini söyleyin." dedi.

"DAVRANIŞ KURALLARI"

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Marsudi, "Güney Çin Denizi'nde 'davranış kuralları' ile ilgili tüm ülkelerin hemfikir olduğu bir seviyeye gelindi ve bu bir taslağa döküldü. Söz konusu müzakerelerin 2019 yılında tamamlanacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Zirvede bulunan Çin Başbakanı Li Kıçiang, dün "davranış kuralları" müzakerelerinin 3 yıl içinde sonuçlanmasını temenni ettiklerini söylemişti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ SORUNU

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkeler Çin ile egemenlik tartışması yaşıyor.
Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang Sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor. 

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