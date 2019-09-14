Zirve öncesi İdlib’e sevkiyat

Suriye’de gözler pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla yapılacak Ankara zirvesine çevrilirken, Türkiye’nin özellikle hassasiyet gösterdiği bölgelerden İdlib’de son 24 saat içinde arazide önemli gelişmeler yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 12 gözlem kulesinin bulunduğu İdlib’e zirve öncesi kapsamlı bir sevkıyat yapması dikkat çekti. Çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makinelerinden oluşan askeri konvoy Suriye topraklarına giriş yaptıktan sonra İdlib’in kuzeyindeki gözlem kuleleri ile güneydeki Maarat El Numan yakınlarındaki Hiş ile Maarat Hitat arasında geçici üs bölgesindeki kuvvetlere doğru yöneldi. TSK, geçen 19 Ağustos’ta Morik’e giden takviye gücün havadan saldırıya uğraması sonrası Maarat Hitat yakınlarında da konuşlanmıştı. Suriye’ye giriş yapan konvoyun İdlib’deki TSK unsurlarına mühimmat ve diğer ihtiyaçlarını götürdüğü, bazı yerlerde personel görev değişimi ve takviyesi yapıldığı da öğrenildi.

TEL RIFAT’TA RUSYA DEVRİYESİ

Zaman zaman Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerine taciz atışlarının yapıldığı terör örgütü PYD/YPG hâkimiyetindeki Tel Rıfat’da da ilginç gelişmelerin yaşandığı öne sürüldü. Bölgedeki yerel kaynaklar Rusya’nın kimi zaman geçici karakollar kurduğu Tel Rıfat’ın merkezinde yeni üsler kurduğunu ve bölge içinde Rus askeri polislerinin belirli aralıklarla devriye yaptığı bilgisini paylaştı. Rus askerinin PYD/YPG güçleriyle birlikte devriye yapıp yapmadığının ise anlaşılamadığı belirtildi.

SALDIRILAR SÜRDÜ

Rejim güçlerinin geçen ayki kadar olmasa da İdlib’in güneyindeki saldırıları devam etti. AA’ya göre Esad rejimi, önceki gece saatlerinden itibaren İdlib’in Kefrenbil ilçesi, Keferrume beldesi ile Sırce, Has, Şinan, Marzita köylerine hava ve kara saldırıları düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin topçu saldırısında Keferruma’da 1, Kefrenbil ilçesinde ise 2 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde rejim ve Rusya’nın saldırılarında bin 282 sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.





Fransız AFP Ajansı, TSK’nın İdlib’deki geçici üslerinden birini görüntüledi.

‘SURİYE’DE SAVAŞ BİTTİ’ DİYEBİLİRİM



RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin katılımıyla Ankara’da yapılacak Astana üçlüsü zirvesi öncesinde Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ‘Trud’ gazetesine yaptığı açıklamada Suriye’de “İçsavaş gerçekten bitmiştir” ifadesini kullanan Lavrov, “Ülkede savaşın bittiğini ilan edebilirim. Suriye adım adım normal hayata dönüyor. Günümüzde gerilim sadece Suriye yönetimi kontrolünde bulunmayan İdlib ve Fırat’ın doğusunda gözleniyor. Biz Rusya olarak siyasi çözüm sürecinde tüm ilgili tarafları masada görmek istiyoruz. Rusya, Suriye yönetiminin yanı sıra ülkedeki muhalif ve etnik gruplarla temas halindedir. Bunu yaparken ana ilkemiz Suriye egemenlik ve toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. Terörizmin açtığı yaraların bir an önce sarılarak, Suriye halkının evine dönmesidir” diye konuştu. 2017 yılı sonlarında Putin de terör örgütü DEAŞ’ın yenilgiye uğratıldığını, Rus askerinin kademeli olarak çekileceğini açıklamıştı. Suriye’de Rus askeri varlığı sürüyor. (Nerdun HACIOĞLU/ MOSKOVA)