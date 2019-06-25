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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
25.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zaviye’deki kuleye ‘Serhat’ kalkanı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Zaviye’deki kuleye ‘Serhat’ kalkanı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geçen hafta İdlib’in kuzeyine denk gelen alandan Suriye içine gönderdiği iki ayrı askeri konvoydaki asker ve silahları gözlem kulelerine yerleştirildi.

En büyük takviye güneydeki Zaviye Dağı yakınlarında bulunan 10 numaralı TSK gözlem noktasına yapıldı. Bu kuleye ASELSAN tarafından üretilen havan tespit radarı “Serhat” ile çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) konuşlandı. İlk kez 29 Nisan’da rejim güçlerinin hedefi olan Zaviye’deki kuleye en son 13 Haziran’da kasıtlı olarak 35 havan mermisi atılmış, üç asker hafif yaralanırken, gözlem kulesindeki bazı malzemeler ile nöbet yerlerinde hasar meydana gelmişti. 16 Haziran’da 9 numaralı Morik’deki kule de saldırıya uğrayınca TSK unsurları rejim birliklerine Fırtına obüsleri ve diğer ağır silahlarla karşılık vermişti. Yerel kaynaklar, TSK’nın bu konuşlanmasından sonra rejim birliklerinin Zaviye ve Morik kulelerinin yakınlarından uzaklaştığına dair haberler geldiğini belirtti.

ESAD’A GRAD FÜZESİ

İdlib’in güneyinde çatışmalar dün de sürdü. Yerel kaynaklar, İdlib’in güneybatısında Cisr es Şuğur’dan güney uçtaki Hamamiyet kırsalına kadar olan alanı kapsayan bölgede muhaliflerin karşı saldırı başlattığı bildirildi. Muhaliflerin rejime ait mevzileri Grad füzeleriyle vurduğu belirtildi. Han Şeyhun, Maarat El Numan, Latamina, Kefer Zeyta ve Nikeyr bölgeri ise Suriye Ordusu’nun hedef aldığı yerler oldu. Rejim Halep’in güneybatısında da muhalifleri vurdu.

ŞAM: RAFİNERİ HATTINA YABANCILAR SABOTAJ DÜZENLEDİ

ESAD rejimi, Suriye’nin Banyas petrol rafinerisine deniz altından bağlanan petrol borularına yabancı bir ülkenin yardımıyla sabotaj düzenlendiğini öne sürdü. Suriye’nin petrol nakliye şirketinin başkan yardımcısı Kais Deeb, saldırının amacının Esad rejimine ‘mesaj’ yollamak olduğunu iddia etti. ABD, Esad rejimine birçok yaptırımla birlikte petrol yaptırımı da uyguluyor.

SANA ajansı, cumartesi günü rafineri yakınlarında petrol sızıntısı keşfedildiğini ve dalgıçların yaptığı inceleme sonrasında beş boru hattının zarar gördüğünün tespit edildiğini bildirdi. Şam FM radyosuna konuşan Kais Deeb, önemli bir hasarın oluştuğunu ve geçici olarak tankerlere petrol yüklemesinin durdurulduğunu kaydetti.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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