Zaviye’deki kuleye ‘Serhat’ kalkanı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geçen hafta İdlib’in kuzeyine denk gelen alandan Suriye içine gönderdiği iki ayrı askeri konvoydaki asker ve silahları gözlem kulelerine yerleştirildi.
En büyük takviye güneydeki Zaviye Dağı yakınlarında bulunan 10 numaralı TSK gözlem noktasına yapıldı. Bu kuleye ASELSAN tarafından üretilen havan tespit radarı “Serhat” ile çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) konuşlandı. İlk kez 29 Nisan’da rejim güçlerinin hedefi olan Zaviye’deki kuleye en son 13 Haziran’da kasıtlı olarak 35 havan mermisi atılmış, üç asker hafif yaralanırken, gözlem kulesindeki bazı malzemeler ile nöbet yerlerinde hasar meydana gelmişti. 16 Haziran’da 9 numaralı Morik’deki kule de saldırıya uğrayınca TSK unsurları rejim birliklerine Fırtına obüsleri ve diğer ağır silahlarla karşılık vermişti. Yerel kaynaklar, TSK’nın bu konuşlanmasından sonra rejim birliklerinin Zaviye ve Morik kulelerinin yakınlarından uzaklaştığına dair haberler geldiğini belirtti.
ESAD’A GRAD FÜZESİ
İdlib’in güneyinde çatışmalar dün de sürdü. Yerel kaynaklar, İdlib’in güneybatısında Cisr es Şuğur’dan güney uçtaki Hamamiyet kırsalına kadar olan alanı kapsayan bölgede muhaliflerin karşı saldırı başlattığı bildirildi. Muhaliflerin rejime ait mevzileri Grad füzeleriyle vurduğu belirtildi. Han Şeyhun, Maarat El Numan, Latamina, Kefer Zeyta ve Nikeyr bölgeri ise Suriye Ordusu’nun hedef aldığı yerler oldu. Rejim Halep’in güneybatısında da muhalifleri vurdu.
ŞAM: RAFİNERİ HATTINA YABANCILAR SABOTAJ DÜZENLEDİ
ESAD rejimi, Suriye’nin Banyas petrol rafinerisine deniz altından bağlanan petrol borularına yabancı bir ülkenin yardımıyla sabotaj düzenlendiğini öne sürdü. Suriye’nin petrol nakliye şirketinin başkan yardımcısı Kais Deeb, saldırının amacının Esad rejimine ‘mesaj’ yollamak olduğunu iddia etti. ABD, Esad rejimine birçok yaptırımla birlikte petrol yaptırımı da uyguluyor.
SANA ajansı, cumartesi günü rafineri yakınlarında petrol sızıntısı keşfedildiğini ve dalgıçların yaptığı inceleme sonrasında beş boru hattının zarar gördüğünün tespit edildiğini bildirdi. Şam FM radyosuna konuşan Kais Deeb, önemli bir hasarın oluştuğunu ve geçici olarak tankerlere petrol yüklemesinin durdurulduğunu kaydetti.
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