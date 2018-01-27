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    Zarrab’ın yeni adresi ortaya çıktı

    Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
    27.01.2018 - 09:11 | Son Güncelleme:

    ABD’de yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları kabul ederek başsavcılıkla işbirliği yapan Reza Zarrab’ın New York yakınlarındaki Westchester Cezaevi'nde olduğu ortaya çıktı.

    İran'ın ABD yaptırımlarını delmek başta olmak üzere 6 suçtan tutuklu yargılanırken alacağı cezasını hafifletmek için önce suçlamaları kabul edip ardından da büyük yankı uyandıran planını duruşmalarda detaylı anlatan Zarrab halen New York şehrine yaklaşık 40 dakika mesafedeki bir cezaevinde tutuluyor.

    Zarrab’ın mahkemede tanıklık yaptığı günlerde eski hücre arkadaşı tarafından kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemeye bir suç duyurusu yapıldığı ortaya çıkmıştı. Zarrab’ın yeni adresi ortaya çıktı

    Zarrab, 2016 yılında Manhattan’daki Metropolitan Cezaevi’nde (MCC)  kaldığı dönemde koğuş arkadaşı olan 62 yaşındaki Fildişi Sahilli asıllı Faozi Jaber tarafından geçtiğimiz aralık ayında mahkemeye verilmişti. Jaber, dava dilekçesinde Zarrab’ın kendisine defalarca cinsel taciz ve tecavüz ettiğini iddia etmişti.

    New York Temyiz Mahkemesi kayıtlarına göre, bu davayla ilgili tebligat Zarrab’a 19 Ocak günü Wastchester Bölgesi Cezaevi’nde noter onaylı olarak yapıldığı görülüyor.

    İsmi “Temyiz Mahkemesi” olarak geçtiği halde alt mahkeme davalarını da kabul eden “New York Temyiz Mahkemesi” kayıtlarına göre, Zarrab’ın “60812/2017“ dosya numarasıyla bu cezaevinde kaldığı kaydedilmesine rağmen, cezaevi kayıtlarında ise ismi geçmiyor.

    Jaber’in avukatı Alexei Schacht, dava dilekçesiyle ilgili bir açıklama yapmazken, Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bu suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.

    Zarrab’ın yeni adresi ortaya çıktı

     

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    Etiketler: Reza Zarrab
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