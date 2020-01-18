Yunanistan’ın Libya telaşı: Atina’ya çağırıp Hafter’e taktik verdiler

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de yarın yapılacak ‘Libya Konferansı’na davet edilmemesi üzerine ‘meydan Türklere kalacak’ paniğine kapılan Yunanistan, uğradığı prestij kaybını, isyancı Halife Hafter’i alelacele Atina’ya çağırarak telafi etmeye çalıştı. Yunanistan ayrıca, Berlin’de sağlanacak muhtemel bir anlaşmayı da Avrupa Birliği’nde veto etme tehdidinde bulundu.

Hafter, ‘Libya Konferansı’ arefesinde büyük bir gizlilik içinde geldiği Atina’da, dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Dendias, perşembe gecesi geç saatlerde Hafter’e kaldığı otelde ‘hoş geldin’ ziyaretinde bulundu. Dün de kendisini Dışişleri Bakanlığı’nın kapısında karşıladı.

NE İSTEDİ, NE VAAT ETTİ

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, “Her konuda mutabık kaldığımız Hafter’den, Libya’daki paralı askerlerin uzaklaştırılmaları ve (Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Feyiz es) Serrac ile Türkiye arasındaki yasadışı muhtıraların geçersiz olduklarının resmen kabul edilmesi için çalışmasını istedik” dedi. Dendias, buna karşılık “Yunanistan, Libya’ya ertesi günü için yardıma hazırdır” diyerek, AB veya uluslararası bir barış gücü şemsiyesi altında, ateşkesin korunması ve silah ambargosunun denetlenmesi için Libya’ya asker gönderebileceklerini belirtti. Yunan Bakan Dendias, “Almanya’dan da bu muhtıralar ile ilgili tavır almasını istiyoruz. AB’nin ortak tavrı da muhtıraların geçersiz olduğudur” diye konuştu.

TEK UMUTLARI HAFTER

Miçotakis ise herhangi resmi bir sıfatı bulunmadığından Hafter ile başbakanlık binası ‘Megaro Maksimu’da değil, parlamentodaki ofisinde görüştü. Yunan polisi, Hafter için seferber oldu. İsyancı generalin korunmasını, Yunan terörle mücadele komandoları üstlendi. Yunan diplomatik kaynakları “Bu ziyaret ile gelişmelere seyirci kalmadığını herkese gösteren Yunanistan’ın beklentisi, Hafter’in, Berlin’de herhangi bir çözümü kabul edebilmesi için Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının iptalini şart koşması. Aksi takdirde, bu aşamada muhtıralar dondurulsa bile gelecekte hem Türkiye hem de Libya’da işbaşına gelecek herhangi bir hükümet tarafından gündeme getirilebilir” dedi. Yunan gazeteleri ve haber sitelerinde Hafter’in Atina ziyaretiyle ilgili “Yunanistan diplomatik rövanşı aldı” yorumları yapıldı.

MİÇOTAKİS’TEN VETO TEHDİDİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Hafter’in Atina’ya gelişinden iki saat önce Alpha televizyonunda yayımlanan demecinde, Berlin’deki konferansa davet gelmemesi için “İyi etmediler. Libya’nın komşuları Yunanistan ve İtalya’dır” dedi. Miçotakis, özellikle Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırasının iptalini öngörmediği takdirde, Libya konusundaki herhangi bir çözümü AB’de veto edeceklerini açıkladı. Miçotakis ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel’i arayarak, diğer AB liderlerine de mektup göndererek Yunanistan’ın ‘Libya Konferansı’na davet edilmemesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

BİLGİ NOTU

13 Ocak’ta Moskova’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve isyancı Halife Hafter, bir ateşkes anlaşması için müzakerede bulunmuştu. Türkiye ve Rusya’nın da katkılarıyla bir ateşkes metni oluşturulmuş, ancak Hafter, ateşkese imza atmadan Moskova’dan ayrılmıştı.