Yunanistan'dan sürpriz karar: O isim iade edilecek
Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) bir ilke imza atttı ve terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi Turgut Kaya’nın iltica talebini reddederek, Türkiye’ye iadesini kararlaştırdı
Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin İnterpol aracılığıyla “kırmızı bülten” ile aradığı Turgut Kaya geçen şubat ayında Yunanistan’da yakalandı. Kaya ,Yunan makamlarından iltica talebinde bulundu. Yüksek Mahkeme, Turgut Kaya’ya iltica hakkı tanınmamasına ve Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi. Karar gerekçesi henüz açıklanmadı.
Başbakan Aleksis Çipras’ın lideri olduğu iktidardaki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisinin İnsan Hakları Kolları’ndan yapılan açıklamada “Yüksek Mahkeme’nin kararı anlaşılır gibi değil. Kaya, sınırdışı edilip Türkiye’ye gönderilme tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor” denildi.
Kaya’nın Türkiye’ye iadesi konusunda son sözü Adalet Bakanı Stavros Kondonis söyleyecek.
Yunanistan Yüksek Mahkemesi, daha önce askeri helikopter ile Dedeağaç (Alesandorupolis) şehrine inen 8 FETÖ’cü askerin yanısıra çok sayıda PKK ve DHKP-C üyesi teröristin Türkiye’ye iadelerini reddetmişti.
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