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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
31.08.2019 - 18:28, Son Güncelleme:

Yunanistan'dan göçmenlerle ilgili karar

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Yunanistan'dan göçmenlerle ilgili karar

Yunanistan'da hükümet, iltica talepleri reddedilen göçmenlerin Türkiye'ye iadelerini hızlandırmayı planlıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis liderliğinde, "göçmen" sorununa ilişkin Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ülkedeki göçmen sorununa ilişkin 7 karar alındığı bildirildi. Bu kararlardan birisinin ise iltica talebi reddedilen göçmenlerin, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında, Türkiye'ye iadelerini hızlandırmak olduğu belirtildi. Bu amaca yönelik ise iltica talebi reddedilen göçmenlerin, kararı temyize götürmesini sağlayan yasal düzenlemeyi değiştirmek olduğu ifade edildi. Böylece, göçmenlere temyiz yolunu kapatarak uzun süren iltica işlemlerini kısaltmak ve Türkiye'ye iade sürecini hızlandırmak hedefleniyor.

KAMPLARDA KALAN REFAKATÇİSİZ ÇOCUKLAR

Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX ve NATO ile iş birliğini artırarak Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerini engellemek ve iltica talepleri reddedildiği halde ülkede bulunan göçmenlerin tespiti için polis kontrollerini sıklaştırmak toplantıdan çıkan diğer kararlar olarak açıklandı.

Ayrıca, Ege Adaları'ndaki mülteci kamplarında aşırı kalabalığı azaltmak için göçmenlerin ana karaya taşınacağı ifade edilen açıklamada, bu kamplarda kalan refakatçisiz çocukların bir bölümünün aile birleştirme programı yoluyla Avrupa'ya bir bölümünün ise elverişli yerlere taşınması planlanıyor.

GÖÇMENLER ZOR ŞARTLARDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Mutabakat kapsamında, Yunanistan'ın Ege adalarında tutulan yaklaşık 25 bin kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında ise 3 bin kişilik kapasitenin yaklaşık 4 katı kadar göçmen, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.
UNICEF, söz konusu kamplardaki yaklaşık bin 100 refakatçisiz çocuğun uygun yerlere taşınması çağrısında bulunmuştu.

Yunan basınındaki haberlerde, perşembe gecesi 540'ı aşkın göçmenin, 13 botla Midilli Adası'na geçtiği, bu sayının mutabakattan bu yana "bir günde yaşanan en yüksek geçiş" olduğu kaydedilmişti.

AB'DEN TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRMESİ BEKLENİYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Bakanlığa çağırarak, Türkiye-AB göçmen mutabakatını anımsatmış ve son dönemde göçmen sayısında yaşandığı iddia edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirmişti.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye, göçmen mutabakatına bağlılığını devam ettirirken, AB'den aynı bağlılığı gösterip mutabakat kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmesini bekliyor.

Türkiye'nin üzerindeki göçmen akını baskısının, Yunanistan'a yansıdığı belirtilen artışın kat kat üzerinde olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin Yunanistan ile iş birliğine önem verildiği ve AB ile bölgedeki sorunlar hakkında stratejik dayanışma oluşturulmasının temenni edildiği kaydediliyor. 

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