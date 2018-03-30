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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
30.03.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Yunanistan'dan büyük provokasyon! Tatbikata bu ismi verdiler

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Yunanistan'dan büyük provokasyon! Tatbikata bu ismi verdiler

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dün 12 Adalar bölgesinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde 'ani müdahale tatbikatı' adı altında deniz tatbikatı yaptı. Yunanistan’ın tatbikata Osmanlı gemilerini yakanların isimlerini vermesi dikkat çekti.

12 Adalar’da “Pirpolitis” adı verilen tatbikat başlatıldı. Tatbikata Osmanlı gemilerini yakan Yunan askerlerinin lakabının verilmesi, tepkilere neden oldu.

Yunanistan, Doğu Akdeniz’de KKTC çevresi de dahil olmak üzere doğalgaz aramaları diyerek tatbikata başladı.

Yunan Deniz Kuvvetleri, 12 Adalar’da “Pirpolitis” adı altında ani müdahale tatbikatlarına başladı. Yunan basınına yansıyan ve Savunma Bakanı Panos Kammenos’un tweet ile duyurduğu tatbikata hava ve kara unsurları da katıldı.

60 GEMİ YAKILMIŞTI

Yunanistan’da 1821 yılında başlayan bağımsızlık ayaklanmaları hem karada hem de denizde bir dizi çatışmaların yaşanmasına neden oluyordu. O dönem Ege’deki deniz korsanlarının çoğu Yunanlıydı. Bu dönemde Yunanlı korsanlar Osmanlı donanmasına yaptıkları saldırılarda ciddi zararlar verdiler. Ancak en büyük saldırı 1827’de Navarin Limanı’nda yaşandı. Osmanlı Donanması’nın ayaklanmaları bastırmak için kara birliklerine malzeme götürmek için Navarin Limanı açıklarına demirledi. 20 Ekim 1827 günü de hiç beklenmedik bir anda Osmanlı-Mısır donanmasını yakılarak yok edildi. Osmanlı-Mısır donanmasından 60 kadar gemi dört saat içinde yandı. 6000 kadar Türk ve Mısırlı asker öldü ve 4000 kadarı da yaralandı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? 29.03.2018-2
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