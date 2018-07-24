Yunanistan'da yangın felaketi! Çok sayıda ölü
Yunanistan'ın başkenti Atina’nın 40 kilometre doğusundaki Mati bölgesinde dün öğleden sonra başlayan ve hâlâ kontrol altına alınamayan orman yangının bilançosu ortaya çıktı: En az 50 ölü ve 150 yaralı.
Atinalıların yazlık evlerinin, otel ve turistik tesislerin bulunduğu Mati semtindeki ormanlık arazide bilinmeyen nedenlerle başlayan yangın, kısa sürede yayıldı ve yerleşim merkezlerine sıçradı.
Yangının ardından geceyarısı yapılan resmi açıklamada, 2 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Ancak Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos sabah saat 03.00’de ölü sayısının 20’yi geçtiğini açıkladı. Ölenler arasında küçük çocuklar ve gençler de bulunuyor. Cesetler tamamen yanmış durumda. Kimlik tespitleri ancak DNA testi ile yapılabilecek.
Bölgede binlerce dönüm arazi, yüzlere ev ve yüzlerce araç da yandı. İtfaiye ekipleri henüz yanmış evlere girmedi. Dolayısıyla ölü sayısının daha fazla olmasından endişe ediliyor.
Mati ve civardaki Nea Makri, Kokikino Limanaki ve Zumberi gibi sahil köylerinde alevlerin yaklaşmasından korkarak paniğe kapılan yüzlerce kişi denize koştu.
Sahillere kaçanlar, yangının geçtiği her yeri kül etmesi nedeniyle, geri dönemediklerinde mahsur kaldılar. Sahil Güvenlik botları, civar sahillerde mashur kalan 710 kişiyi, alevlerin ulaşamadığı yakındaki Rafina limanına nakletti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle