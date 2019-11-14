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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.11.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Yunanistan'da öğrenciler '17 Kasım' öncesi üniversiteleri işgal eylemi başlattı

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Yunanistan'da öğrenciler '17 Kasım' öncesi üniversiteleri işgal eylemi başlattı

Yunanistan’da 1967’de yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı yapılan "17 Kasım" öğrenci ayaklanmasının yıl dönümünden önce ülke genelinde birçok üniversite öğrenciler tarafından işgal edildi.

Yunanistan'da 1967’de yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı yapılan "17 Kasım" öğrenci ayaklanmasının yıl dönümünden önce öğrenci derneklerinin ortak kararıyla işgal edilen üniversiteler arasında Atina Pantion, Atina Kapodistria, Selanik Aristotelyos ve Patras gibi ülkenin köklü eğitim kurumları da bulunuyor.

Başkent Atina’daki bazı üniversite yönetimlerinin olayları engellemek amacıyla derslere 17 Kasım'a kadar ara verilmesi kararını protesto eden öğrenciler, Atina ve Selanik başta olmak üzere birçok şehirde onlarca üniversiteyi işgal etti.

Öğrenci derneklerinin ortak kararıyla işgal edilen üniversiteler arasında Atina Pantion, Atina Kapodistria, Selanik Aristotelyos ve Patras gibi ülkenin köklü eğitim kurumları da bulunuyor.

Bazı bölgelerde derslere ara verilmesi kararının ardından kapılarına kilit vuran üniversitelere zorla girmeye çalışan öğrencilerle polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.

Eğitime ara verilen Atina Ekonomi Üniversitesi'ne zorla girmeye çalışan öğrencilerle polis arasında çıkan arbedede yaralanan öğrenciler olduğu, iki kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Polis, yaklaşık 200 kişilik grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

Aynı üniversitede daha önce düzenlenen operasyonda, 17 Kasım ayaklanmasının yıl dönümü gösterilerinde kullanılmak üzere maske, taş ve sopalar ele geçirilmişti.

5 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Atina'da, Albaylar Cuntası'na karşı gerçekleştirilen öğrenci ayaklanmasının yıl dönümü kutlamaları kapsamında her yıl sendikalar, sol gruplar ve öğrenci dernekleri ile siyasi parti temsilcileri Atina Teknik Üniversitesi'nden (Politehnio) ABD’nin Atina Büyükelçiliği'ne kadar yürüyüş gerçekleştiriyor.

Genellikle olaylı geçen kutlamalarla ilgili bu yıl da yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yürüyüşün gerçekleştirileceği 17 Kasım'da aralarında antiterör timlerinin de bulunduğu 5 bin polisin görev yapacağı ifade ediliyor.

17 KASIM'DA NE OLDU?

Yunanistan'da her yıl kutlanan "17 Kasım Öğrenci Direnişi" 21 Nisan 1967'de askeri darbeyle yönetime el koyan cuntaya karşı başlayan halk hareketinin sembolü olarak kabul ediliyor.

Atina Teknik Üniversitesi'nin 14 Kasım 1973'te işgal edilmesiyle başlayan ve ülkenin diğer bölgelerindeki üniversitelere de yayılan öğrenci direnişi, kısa süre içinde halk hareketine dönüşmüştü.

Üniversite çevresinde toplanan direnişçiler ile emniyet güçleri arasında çatışmalar sürerken, 17 Kasım'da sabaha karşı tanklar üniversitenin giriş kapısını kırarak içeri girmişti.

Sabaha kadar süren olaylarda, resmi belgelerde 39 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilirken, göstericiler ölü sayısının en az 83 olduğunu ve binlerce kişinin de yaralandığını savunuyor.

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