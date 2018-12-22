Yunan basınından Kammenos’a tepki
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un son günlerde Türkiye’ye yönelik sert açıklamalarına Yunan basınından tepki geldi.
Ta Nea gazetesi, Kammenos’un “aslan kesildiğini” yazarken, Skai radyosunda, Kammenos’un Savunma Bakanı gibi değil sürekli taraftar kaybeden bir siyasi partinin lideri gibi hareket ettiği yorumu yapıldı. Haber sitesi To Vima ise Kammenos’un kabadayılık tasladığını ve gerginliği tırmandırdığını vurguladı. Kammenos, kısa süre önce Kaş’ın karşısındaki Meis adasında, “Ulusal egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze saygı göstermeyen mahvolacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Yunan Savunma Bakanı ayrıca Yunanistan’ın önümüzdeki aylarda tek taraflı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edeceğini de ileri sürmüştü.
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