YPG Paris’ten sonra Avrupa Parlamentosu’nda
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un salı günü Elysee Sarayı’nda görüştüğü terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki uzantısı SDG’nin sözcüsü İlham Ahmed’e dün de Avrupa Parlamentosu kapılarını açtı.
AP’de çeşitli temaslarda bulunan Ahmed, ‘DEAŞ’a Karşı Mücadelede Avrupa’nın Müttefiklerine Karşı Türk Saldırısı’ konulu bir basın toplantısında yer aldı. Basın toplantısına Birleşik Sol Grup Üyesi Danimarkalı parlamenter Nikolaj Villumsen ile aynı gruptan Alman parlamenter Özlem Demirel ev sahipliği yaptı. PKK’ya yakınlığıyla tanınan Demirel aynı zamanda AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu’nun Avrupa kanadındaki iki başkan yardımcısından biri.
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