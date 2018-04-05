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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.04.2018 - 01:12, Son Güncelleme:

YouTube’a kızdı merkezini bastı

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YouTube’a kızdı merkezini bastı

İçeriklerine filtre uyguladığı gerekçesiyle YouTube merkezini basıp ikisi ağır dört kişinin yaralanmasına yol açan ve kendini öldüren kişi İran asıllı YouTuber Nasim Najafi Aghdam çıktı. Fail aynı zamanda Tarkan hayranı. YouTube’da Azerice video kanalı da varmış. Babası, kızının geçen pazartesiden beri kayıp olduğunu bildirmiş.

DÜNYANIN en popüler video paylaşım sitesi YouTube’daki kanalı filtrelendiği gerekçesiyle önceki gün öğle saatlerinde şirketin ABD’deki merkez binasını 9 milimetrelik bir tabanca ile basıp biri ağır dört kişiyi yaralayıp kendini de öldüren failin kimliği ortaya çıktı. ABD basını YouTuber’ın 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam olduğunu yazdı. San Diego kentinde yaşayan Azeri kökenli İran asıllı Aghdam’ın ünlü sanatçı Tarkan hayranı olduğu, ayrıca YouTube’da Azeri Türkçesi bir kanalının bulunduğu ve Tarkan hakkında video çektiği de öğrenildi.

İKİ KİŞİ AĞIR YARALI

Yaralanan dört kişiden biri kaçarken düşüp ayağını incitmiş. Diğer yaralılarda kurşun yarası var. Bu kişilerden 36 yaşında bir erkek ile 32 yaşındaki bir kadının durumu ağır. California polisi failin yaralıları tanıdığına dair delil olmadığını açıkladı. Aghdam, öğle arası sıralarında YouTube merkez binasının yemek salonuna yaklaşıp ateş açmış. Daha sonra da bina içinde kendisini vurmuş. Polis, bilgi vermeden olay yerinden ellerini kaldıran insanları, kontrol ederek tahliye etmiş. Olay sırasında Youtube merkezinde bin 700 kişi bulunuyormuş.

‘DEPREM SANDIK’

YouTube’a kızdı merkezini bastı

Saldırıya tanık olan YouTube çalışanları Twitter’dan dehşet anlarını paylaştı. Todd Sherman adlı çalışan, “Toplantıda oturuyordu ve sonra insanların koştuğunu duyduk. Çünkü yer yerinden oynuyordu. Önce deprem sandık” tweet’ini paylaştı. 

Nasim Najafi Aghdam’ın babası İsmail Aghdam kızının geçen pazartesinden bu yana kayıp olduğunu söyledi. Polis daha sonra San Bruno’daki YouTube merkezinin 25 kilometre güneyindeki Mountain View bölgesinde Aghdam’ı arabasında uyurken bulmuş. Durumu ailesine haber veren polis, Nasim Najafi Aghdam hakkında yasal işlem yapmamış. Aghdam’ın babası, Amerikan basınına yaptığı açıklamada kızının öfkeli olduğunu çünkü YouTube’un ona video içerikleri için ödeme yapmayı kestiğini söyledi. Saldırının ardından YouTube, Aghdam’ın kanalını kapattı. Instagram ve Facebook hesapları da kapatıldı. 

TRUMP’TAN MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olay hakkında kendisinin bilgilendirildiğini ifade ederek, “Düşüncelerimiz ve dualarımız olayda yer alan insanlarla” yorumunda bulundu. Başkan Trump, olay yerindeki polis memurları ve ilk yardım görevlilerine teşekkür etti.     

 

VEGANLIK, RAP VE VÜCUT GELİŞTİRME

Nasim Najafi Aghdam veganlık, rap ve vücut geliştirme ile ilgilenmiş. 2014’te YouTube üzerinden yaptığı bir paylaşımda Aghdam, “Et, cinayettir” yazan aracının vejetaryenlik karşıtı kişiler tarafından tahrip edildiğini söylemiş.

YouTube’a kızdı merkezini bastı

Aghdam, Ocak 2017’de kendi YouTube kanalında yayımladığı görüntü kaydında, YouTube’un kendisine “ayrımcılık” uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendi Farsça kanalı “Nasime Sabz”ı hedef aldığını ifade etmiş.

Filtrelemenin ardından Nasim Najafi Aghdam’ın kanalının izlenme sayısında düşüş görülmüş. Şubat 2017’de yaptığı paylaşımda ise Aghdam, “YouTube’da eşit büyüme fırsatı yok. Kanalınız eğer onlar isterse büyüyecektir” demiş. 

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