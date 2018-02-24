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    Youtube fenomeni eski sevgilisinden böyle intikam aldı!

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 15:38 | Son Güncelleme:

    YouTube fenomeni Sunna, ona çirkin diyen eski sevgilisinden böyle intikam aldı.

    Sunna Mahal isimli YouTube fenomeni çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede hatırı sayılır bir kitle elde etti. YouTube'da yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan genç kadın, bu sefer de eski erkek arkadaşından intikam almak için bir video çekip paylaştı.

    Eski erkek arkadaşı ona çirkin dediği için makyajla kendini adeta baştan yaratan Sunna, ilk olarak yüzüne nemlendirici uyguladı. Daha sonra da kaşlarını belirginleştirdi. Ardından yüzünü fondötenle kapattı. Yaptığı makyajla inanılmaz şekilde değişen Youtuber bu videosuyla binlerce izleyiciye ulaştı.

    Etiketler: YouTube , Makyaj , Sosyal Medya
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