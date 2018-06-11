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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.06.2018 - 06:10, Son Güncelleme:

Yıllar sonra anlattı: Erdoğan ile tartışmaktan nefret ediyorum

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Yıllar sonra anlattı: Erdoğan ile tartışmaktan nefret ediyorum

ABD eski başkanı Barack Obama'nın tüm ikili görüşmelerine katılan, eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes, Obama ile Erdoğan arasında geçen çarpıcı diyaloğu anlattı.

ABD eski başkanı Barack Obama'nın tüm ikili görüşmelerine katılan, eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes, 'Olduğu Gibi Dünya' isimli kitabında Erdoğan ile Obama arasında geçen çarpıcı bir diyaloğu aktardı. Kitapta anlatılanlara göre 2011'deki Birleşmiş Milletler genel kurul görüşmeleri sırasında Erdoğan, Obama'ya bir hayli zor anlar yaşatmış.

TARİHİ FİLİSTİN ÇIKIŞI

Kitapta anlatılana göre 2011 yılında Erdoğan'la bir araya gelen Obama'nın ajandasında Filistin konusu da vardı. Görüşme sırasında Erdoğan Obama'ya bir yılda 180 derece nasıl dönüş yaptığını hatırlattı. Ben Rhodes'un aktardığına göre, Erdoğan Obama ile yaptığı görüşmede bıyık altından gülereki Obama'nın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasındaki Filistin bölümünü okudu. Erdoğan meseleleri detaylıca tartışmayı seviyordu. Obama Filistinlilerin BM aracılığıyla savunulamaz olduğunu öne sürdü.İsrail'le müzakere edilmeliydi diyerek Güney Sudan'ı örnek verdi.

ERDOĞAN SORDU, OBAMA DONDU KALDI

Bu sözlerin ardından Erdoğan'dan Obama'yı köşeye sıkıştıracak soru geldi. ''Güney Sudan için Kuzeyin senelerce yaptırıma uğraması gerekti. Aynısını İsrail için de mi öneriyorsun?'' diye sorunca Obama dondu kaldı. Erdoğan'a cevap veremeyen Obama tepkisini daha sonra Ben Rhodes'a 'Erdoğan'la tartışmaktan nefret ediyorum' diyerek gösterdi. Haber7

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