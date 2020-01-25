Yerel kaynaklar iddia etti: İdlib’e Rusya’dan süpürme bombardımanı

REJİM güçleri ve Rusya, İdlib’de dün son günlerin en şiddetli saldırısını düzenledi. İdlib vilayet sınırları içinde yer alan Halep’in kuzey kırsallarından güneyde Maarat el Numan ilçe ve kırsalına kadar olan geniş bir alan havadan ve karadan yoğun şekilde vuruldu. Rusya’ya ait savaş uçaklarının yoğun bombardımanın yanı sıra rejime ait helikopterlerden de birçok yerleşim yerine varil bombası atıldı. Muhalif güçlere ait mevziler ile yerleşim yerleri karadan da füze, top ve havanla vuruldu.

‘MİSİLLEME YAPTILAR’

Yerel muhalif kaynaklar, rejim ve Rusya’nın topyekûn saldırısının önceki gün sabaha karşı Maarat el Numan kırsalında rejim güçlerinin konuşlu olduğu bölgeye yapılan saldırıda 40’dan fazla Suriyeli askerinin ölmesine misilleme olduğunu bildirdi. Aralıksız saldırılar nedeniyle çok sayıda insanın öldüğü ve yaralandığı ifade edilirken, dünkü saldırılarla birlikte son dört gün içinde hayatını kaybeden sivil sayısının 50’yi geçtiği değerlendiriliyor. İdlib’den kaçışlar da devam ediyor.

KAMPLAR DOLDU

Yerel kaynaklar, Türkiye sınırındaki kampların yanı sıra, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerindeki çadır kentler ile yakın akrabaların bulunduğu evlerin de dolması nedeniyle sivillerin, büyük çoğunluğu rejim güçlerinin denetimine geçmiş olan ancak terör örgütü PYD/PKK’nın da bazı yerlerinde hâkimiyetini sürdürdüğü Menbiç’e doğru yönelmek zorunda kaldığını bildirdi. İlk etapta Fırat Kalkanı bölgesinden 100 kişilik bir grubun Menbiç’e giriş yaptığı belirtildi. Kasım 2019’dan bu yana İdlib’de 450 binden fazla insanın yerlerinden edildiği vurgulandı. Hürriyet’e sahadan bilgi veren kaynaklar, saldırıların kuzeyden, güneydoğuya doğru bir yay şeklinde yapıldığını belirterek, “Özellikle Rusya’ya ait savaş uçakları tam bir süpürme bombardımanı yapıyor. Orta kesimler de vuruluyor. Sivil yerleşim yeri olup olmadığına bakılmıyor. M-5 otoyolu üzerindeki kaçış noktaları da vuruluyor” dediler.

SINIRA ASKER SEVKIYATI

Sınırın Türkiye tarafındaki hareketliliğin de devam ettiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) iki gündür İdlib sınır hattına asker ve mühimmat sevkıyatının sürdüğü öğrenildi. Rusya da daha önce İdlib bölgesiyle sınır hattı olan Tel Rıfat’a çok sayıda asker ve cephane göndermişti.