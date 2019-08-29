Yeniden el değiştirdi... Ortalık karıştı
Yemen'in geçici başkenti Aden, bir gün aradan sonra yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçti. Öte yandan Yemenli bakan 15 hava saldırısında çoğu asker 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Yemen hükümetine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE'nin havadan destek verdiği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden ile Ebyen'in merkez kenti Zencibar'da kontrolü ele geçirdi.
Şebve ve Ebyen illerinin kontrolünü dün ele geçiren Yemen hükümet güçleri, bu sabah Aden'e takviye güç göndermeye çalıştı ancak BAE'nin hava saldırılarına maruz kalması nedeniyle söz konusu güçler, kente ulaşamadı.
Yerel medyada da BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ikamet eden Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin gelişmeler üzerine Aden'e geldiği yönündeki haberlere yer verildi.
Zubeydi ve beraberindekilerin Aden Uluslararası Havalimanı'nda çekilmiş görüntüleri medyada yer aldı.
BAE SALDIRISINA TEPKİ
Öte yandan Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin ülkenin güneyindeki Aden ile Ebyen arasındaki bölgelere düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını kınadı.
Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, BAE'nin düzenlediği saldırılar nedeniyle aralarında sivillerin de yer aldığı çok sayıda kişinin yaşamını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Suudi Arabistan'a söz konusu saldırı karşısında harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, BAE'ye de devletin egemenliği dışındaki askeri güçleri desteklememe çağrısı yapıldı.
HAVADAN SALDIRMIŞTI
Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, ülkenin geçici başkenti Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinde bulunan hükümet güçlerinin, BAE'nin hava saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti.
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, saldırılar sonucu Aden'de 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin yaralandığı bildirmişti.
100'DEN FAZLA ÖLÜ
Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait uçakların, geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan 15 hava saldırısında çoğu asker 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Cebvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE'nin Güney Geçiş Konseyini desteklemek için Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar'a yerel saatle 11.00 ile 15.00 arasında 15 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
BAE'nin hava saldırılarında ulusal ordu birlikleri ve sivil halktan 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bilgisini veren Cebvani, "Aden ve Ebyen'de Yemen ordu birliklerini hedef alan hava saldırılarının sorumluluğu BAE devletine ait." dedi.
"ADEN'DE TOPLU KAÇIRMA VAKALARI YAŞANIYOR"
Aden kentinde toplu kaçırma vakalarının yaşandığına dikkati çeken Cebvani, ülkenin kuzey illeri ile güneyden Ebyen ve Şebve'den gelen Yemenlilerin Güney Geçiş Konseyi güçleri tarafından kaçırıldığını ve nereye götürüldüklerinin bilinmediğini söyledi.
Güney Geçiş Konseyi güçlerinin Ebyen ve Aden'deki hastanelerde tedavi gören yaralıları kaçırdığını ve infaz ettiğini belirten Cebvani, insanlık suçu işlendiğini kaydetti.
Cebvani, saldırılarda ölü ve yaralıların yanı sıra hastanelerdeki infaz vakalarından BAE ile Güney Geçiş Konseyinin sorumlu olduğunu ve 30 milyon Yemenliyi karşılarına aldıklarını dile getirdi.
BAE'NİN YEMEN'İ BÖLME İSTEĞİ
Yemen Savunma Bakanı Muammer el-İryani de güney bölgelerini hedef alan hava saldırılarının, Yemen hükümetinin meşruiyeti yeniden sağlama çabalarının Abu Dabi yönetimi tarafından kabul edilmediği anlamını taşıdığını kaydetti.
İryani, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen'deki koalisyon güçlerinin amaçlarına aykırı, uluslararası norm ve sözleşmeleri ihlal eden ve Birleşmiş Milletler (BM) hukukuna göre bağımsız ve egemen bir devlete yönelik bu saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Ülkesinin bu saldırıya ilişkin tüm siyasi, diplomatik ve yasal önlemleri alma hakkı bulunduğuna dikkati çeken İryani, şunları dile getirdi:
"Bu saldırılar, BAE'nin Yemen hükümetinin kurumlarının denetimini yeniden ele geçirmesini istemediğini ve Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden ile güney illerinde başlattığı sabotaj projesinin başarısız olduğunu gösteriyor.
BAE'nin güneydeki şerefli insanları temsil etmeyen isyancı milislerle Yemen'i bölme isteğini yansıtıyor."
GÜNEYDEKİ GELİŞMELER
Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.
Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından dün Şevbe'nin ardından Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı
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