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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
02.07.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı

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Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı

Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage, geçtiğimiz yıl yasalaşan "tek kullanımlık poşet yasağı"nın 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmesiyle ilgili Çevre Bakanlığının resmi sayfasından açıklamada bulundu.

Söz konusu yasakların, "daha sağlıklı okyanuslara ve doğaya yardım etmek için bir adım" olduğunu vurgulayan Bakan Sage, "Yasak; nehirlerde, akarsularda, yağmur suyu sistemlerinde ve okyanusta daha az plastik olmasını sağlamalıdır. Böylece deniz kuşları, balıklar, kaplumbağalar ve deniz memelileri daha az etkilenir." ifadelerini kullandı.

Yasakla birlikte Yeni Zelanda'da geri dönüşümün teşvik edilmesinin planlandığını hatırlatan Bakan Sage, "Bu, Yeni Zelanda'nın atık sorunlarıyla mücadelede bir adım. Yeniden kullanılabilir çantalarını almayı hatırlayan Yeni Zelandalılar, her yıl onlarca, milyonlarca tek kullanımlık plastik poşetin atık olmasını engelleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yasağın ihlal edilmesi durumunda, marketlere 67 bin dolara kadar para cezası verilecek.

DÜNYADAKİ PLASTİK POŞET UYGULAMALARI

İlk kez 2002'de Bangladeş'te uygulanmaya başlanan naylon poşet yasağının en katı olduğu ülke, Kenya. Kenya'da 2017'de yürürlüğe giren uygulamaya göre, plastik poşet kullanan, üreten ya da satanlar 4 yıla kadar hapis ya da 38 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede naylon poşet kullanımına yönelik düzenleme bulunurken, Türkiye, Avustralya, Tayvan, Kolombiya, Mozambik ve Güney Afrika'da plastik poşetler ücretli satılıyor.

Her yıl dünyada bir trilyondan fazla plastik poşet üretiliyor ve yaklaşık 8 milyon metrik ton plastik poşet, okyanusları kirletiyor. Bu geçen her bir dakikada, bir kamyon plastik atığın sulara boşaltılması anlamına geliyor.

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