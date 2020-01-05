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Haber Giriş: 05.01.2020 - 12:31,Son Güncelleme:/

Yeni Zelanda'da gökyüzü turuncuya döndü! İşte nedeni...

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Yeni Zelanda'da gökyüzü turuncuya döndü! İşte nedeni...

Avustralya'da etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde gökyüzünün rengi turuncuya döndü.

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  • Yeni Zelandada gökyüzü turuncuya döndü
  • Yeni Zelandada gökyüzü turuncuya döndü
  • Yeni Zelandada gökyüzü turuncuya döndü
  • Yeni Zelandada gökyüzü turuncuya döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Avustralya'da devam eden şiddetli orman yangınları nedeniyle yükselen duman, komşu ülke Yeni Zelanda'da da etkisini gösterdi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Auckland kentinde gökyüzünün rengi turuncuya döndü.

Avustralya'nın güneyinden 2 bin kilometre uzaklıkta yer alan Auckland kentinin bir bölümü, aylarca süren orman yangınlarından uzun süre etkilenmişti.

Auckland polisi, acil yardım hattını arayan vatandaşları hattı meşgul etmemeleri konusunda uyardı. Dumandan etkilenen kent sakini Zimena Dormer-Didovich, "Biz çok uzaktayız, bu yüzden bu bizim için şok edici bir durun. Duman çok yoğun" ifadelerini kullandı.

Eylül ayından bu yana Avustralya'daki orman yangınları nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, bin 500'den fazla ev kullanılamaz hale geldi. Ülkede 5.25 milyon hektardan fazla alan da küle döndü.

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