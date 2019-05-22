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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
22.05.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda parlamentosunda 'seri tecavüzcü' iddiaları için soruşturma istendi

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Yeni Zelanda parlamentosunda 'seri tecavüzcü' iddiaları için soruşturma istendi

Yeni Zelanda parlamentosunda bir tecavüzcünün çalıştığı ve bu kişinin çok sayıda taciz olayına karıştığı iddiaları üzerine, muhalefet partisi soruşturma açılmasını istedi.

Meclis başkanı Trevor Mallard, parlamentoda baskı ve taciz olaylarını ele alan bir raporda, tecavüz kategorisine girebilecek üç ayrı "ciddi cinsel saldırı" iddiasına yer verilmiş olduğunu ifade etti.

Çarşamba günü Yeni Zelanda radyosuna konuşan Mallard, rapordan anladığı kadarıyla üç olaydan aynı kişinin sorumlu olduğunu ve muhtemelen hala parlamentoda görevli bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine, muhalefetteki Ulusal Parti başkan yardımcısı Paula Bennett, Mallard'ı olaya açıklık getirmeye davet etti.

Bennett, olaylarla ilgili polise başvurulmadığı takdirde "bir suçluyu barındırma" görüntüsü oluşacağını, suç işlemiş biri varsa meclis başkanı ve raporu hazırlayan yetkilinin sorumlu davranıp polisi devreye sokması gerektiğini söyledi.

'PARLAMENTO KADINLAR İÇİN GÜVENLİ Mİ?' SORUSU SORULUYOR

Başbakan Yardımcısı Winston Peters, bu suçu işleyen kişinin milletvekili olmadığını vurguladı.

Mallard, saldırıya uğrayanların rıza göstermesi ve bilgi vermesi halinde polisin olaya müdahil olacağını ifade etti.

Parlamentoda maruz kalınan baskı ve taciz olaylarını ele alan raporda, 14 cinsel saldırı vakasının yanı sıra 50 kişi istemedikleri halde kendilerine dokunulduğundan, 54 kişi istenmeyen cinsel yaklaşımlardan şikayet etmişti.

Parlamentonun kadınlar için güvenli bir yer olup olmadığı sorulduğunda Bennett, "Bugün pek de öyle hissedilmiyor" dedi.

Raporun ardından 85 ayrı öneri getirildiği, milletvekilleri, personel ve medyanın onayladığı bir davranış kuralları metni hazırlandığı belirtildi.

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