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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
19.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni iddia: EpsteIn’ı biliyordu

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Bir video kaydında Prens Andrew’un cinsel taciz suçundan hükümlü Epstein’ın evinden çıkması İngiltere’yi karıştırdı. Prens Andrew’un Epstein’ın yaptıklarından haberdar olduğu iddia ediliyor.

İngiltere’de York Dükü Prens Andrew’un, 2010 yılında çekilen ve kısa süre önce intihar eden Jeffrey Epstein’ın evinden çıkarken görüntülendiği video tartışmalara neden oldu. Kız çocuklarını seks kölesi haline getirmekle suçlanan Epstein ile yakın arkadaş olan Prens Andrew’un Epstein’in işlediği suçlardan haberdar olup olmadığı merak ediliyor.

Yeni iddia: EpsteIn’ı biliyordu

Prens Andrew - Virginia Roberts

İTİRAF ETMİŞTİ

Epstein’ın kendisini seks kölesi haline getirdiğini iddia eden Virginia Roberts isimli kadın geçmişte York Dükü Andrew ile de cinsel ilişkiye girdiğini açıklamıştı. Videoda Epstein’ın Manhattan’daki evinden önce Epstein ile bir kadın çıkıyor, daha sonra iki kadının daha evden çıktığı esnada Prens Andrew kapıda görülüyor. 10 Ağustos’ta cezaevindeki ölümünün ardından yapılan adli tıp kontrollerinde Epstein’ın kendisini asarak intihar ettiği kesinleşmişti.

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