Yeni iddia: EpsteIn’ı biliyordu
Bir video kaydında Prens Andrew’un cinsel taciz suçundan hükümlü Epstein’ın evinden çıkması İngiltere’yi karıştırdı. Prens Andrew’un Epstein’ın yaptıklarından haberdar olduğu iddia ediliyor.
İngiltere’de York Dükü Prens Andrew’un, 2010 yılında çekilen ve kısa süre önce intihar eden Jeffrey Epstein’ın evinden çıkarken görüntülendiği video tartışmalara neden oldu. Kız çocuklarını seks kölesi haline getirmekle suçlanan Epstein ile yakın arkadaş olan Prens Andrew’un Epstein’in işlediği suçlardan haberdar olup olmadığı merak ediliyor.
Prens Andrew - Virginia Roberts
İTİRAF ETMİŞTİ
Epstein’ın kendisini seks kölesi haline getirdiğini iddia eden Virginia Roberts isimli kadın geçmişte York Dükü Andrew ile de cinsel ilişkiye girdiğini açıklamıştı. Videoda Epstein’ın Manhattan’daki evinden önce Epstein ile bir kadın çıkıyor, daha sonra iki kadının daha evden çıktığı esnada Prens Andrew kapıda görülüyor. 10 Ağustos’ta cezaevindeki ölümünün ardından yapılan adli tıp kontrollerinde Epstein’ın kendisini asarak intihar ettiği kesinleşmişti.
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