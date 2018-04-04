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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
04.04.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Yediklerimiz değil, stresin kendisi kilo yapıyor

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Yediklerimiz değil, stresin kendisi kilo yapıyor

ABD'de bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Bölümü'nün yaptığı bir araştırmaya göre stres başlı başına hücreler üzerinde meydana getirdiği değişiklikler yüzünden kilo almanıza sebep olabiliyor.

Hücre Metabolizması (Cell Metabolism) adlı tıp dergisinde Salı günü yayımlanan araştırmaya göre kronik stres yeni yağ hücrelerinin oluşmasına neden oluyor.

Sürekli stresli olduğumuz zaman salgılanan glükokortikoid adlı hormon, belli tipte hücrelerin yağ hücresine dönüşmesine, bu da kilo almamıza yol açabiliyor.

O yüzden sadece stresli olduğumuz zaman tükettiğimiz besinlerin değil, stres seviyesinin belli bir süre boyunca yüksek olmasının da kilo alımına sebep olduğu meydana çıktı.

SÜREYE BAĞLI

Bugüne kadar stres hormonu kortizol salgılandığı zaman insanlarda kilo alımının görülmesinin nedeni stresin iştaha yol açması olarak açıklanıyordu.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları ise glükokortikoid adı verilen hormunun etkilerini farelerde araştırma kararı aldı.

Mikroskop altında yapılan incelemelerde, glükokortikoid adlı hormonun sürekli yüksek seviyelerde bulunmasının yağ hücrelerinin meydana çıkmasına yol açtığı görüldü.

Hormonun seviyesinin inip çıkmasının ise hücreler üzerinde bir etkisinin olmadığı gözlemlendi.

Hatta glükokortikoid adlı hormonun sınırlı bir süre boyunca çok yüksek olmasının da bir etkisinin olmadığı belirlendi.

Özellikle 24 saat boyunca yüksek stres hormonuna tabi olan farelerde yağ oranının iki katına çıktığı görüldü.

Bu yüzden araştırmanın başında bulunan Mary Teruel, yağ oluşumunun gıda alımıyla değil stresin süresiyle ilgisi olduğunu söylüyor.

Teruel, araştırmanın laboratuvar ortamında yapılmasına rağmen insanlarda da benzer etkilerin görülebileceğini ancak daha fazla testin yapılması gerektiğini belirtti.

Teruel, araştırma sonuçlarına bakarak gün içinde stresli olmanın idare edilebilecek bir durum olduğunu ancak bunun gece de devam etmesinin sakıncalı olduğunu aktardı.

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