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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yaşınıza göre beslenin

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Yaşınıza göre beslenin

İngiliz Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği, yayımladığı yeni kılavuzda, beslenme şeklinin yaşa göre değişmesi gerektiğini savundu. Buna göre, 18-35 yaş arasında karbonhidrattan kısılmamalı, ergen yaş grubu bol bol et tüketmeli, 66 yaş ve üstü ise proteine ağırlık vermeli.

İngiliz Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği (BAPEN), yeni yayımladığı kılavuzunda beslenme şeklinde esas alınması gerekenin ‘yaş faktörü’ olduğuna dikkat çekti. BAPEN’den Dr. Trevor Smith, beslenme önerilerinin atladığı önemli noktanın yaş unsuru olduğunu belirtti. Kurum, ergen yaştaki bireylerin beyin, kan hücreleri, akciğer ve kas sağlığı için kırmızı et tüketmeleri gerektiğini belirtiyor. Kırmızı et, önemli bir demir kaynağı olmasının yanı sıra, kandaki oksijenin taşınmasını sağlayan ana besinlerden biri. Kılavuza göre 18 ve 35 yaş arası, dünyada ‘trend olanın aksine’ karbonhidrat tüketmekten kaçınmamalılar.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Karbonhidratların içinde bulunan şeker, nişasta ve lif; enerji sağlamak konusunda yaşamsal öneme sahip. Söz konusu kılavuzda, süt ve süt ürünlerinin 19 yaş altı için hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kalsiyum bakımından eşsiz bir kaynak olan süt, peynir ve yoğurt kemikleri zarar görmekten ve ilerleyen yaşlarda kişiyi osteoporozdan koruyor. Aynı kılavuzda, 66 yaş ve üstünün proteine ağırlık vermesi gerektiğine işaret ediliyor. Kılavuz, kas kayıplarını önlemek ve daha dinç bir yaşlılık için proteinin daha fazla tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. BAPEN araştırmacıları, ideal kilosunun altındaki yaşlıların da zaman zaman sağlıklı atıştırmalıklar tüketebileceğini belirtiyor.

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