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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
06.08.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Yarışıyorlardı, 11 lüks araca çarptı: 'Helikopter iniyor gibiydi'

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Londra’da yarış yapan sürücülerden biri, aracın kontrolünü kaybedince park halindeki 11 lüks otomobile çarptı. McLaren, Porsche ve Bentley marka araçların hurdaya döndüğü kazada 500 bin Pound’luk hasar oluştu. Yaralı sürücüye yardımda bulunan bir kişi, “Bir patlama olduğunu düşündüm. Sanki bir helikopter iniyor gibiydi” dedi.

Kaza İngiltere’nin başkenti Londra’nın Chelsea bölgesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kazada iki aracın ara sokakta yarıştığı görüldü. Görüntülerde, arkadan ilerleyen cip sürücüsünün aracın kontrolünü bir anda yitirdiği ve park halindeki lüks araçlara süratle çarptığı görüldü. Cipin, Porsche marka cipe çarpmasının ardından taklalar atarak savrulduğu ve karşı şeritteki araçlara da çarptığı görüldü. Kazaya sebep olan cip sürücüsünün yaralandığı; ilk müdahalenin ise kazaya tanık olanlar tarafından yapıldığı belirtildi.

ARAÇLARIN TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYON POUND

Araçların toplam değerinin 1 milyon pound (Yaklaşık 6 milyon 750 bin TL) olduğu, hasar bedelinin ise yaklaşık 500 bin pound olduğu bildirildi.

Yaralı sürücüye yardımda bulunan Summer Haider isimli bir vatandaş, “Bir patlama olduğunu düşündüm. Sanki bir helikopter iniyor gibiydi” dedi. Etrafta kimsenin olmamasının mucize olduğunu söyleyen Haider, “Normalde barlardan veya restoranlardan çıkan insanlar bu sokakta yürür. Kaza anında yolda hiçbir yayanın olmaması büyük şans” dedi.

Sokakta oturan vatandaşlar, özellikle yaz aylarında araba yarışlarının arttığını söyleyerek; yetkililere şikayette bulunduklarını söyledi.

Sürücünün tedavisini bittikten sonra gözaltına alınacağı bildirildi.

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