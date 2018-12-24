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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.12.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Yaptırımlar İran ekonomisini sarstı

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Yaptırımlar İran ekonomisini sarstı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımları nedeniyle İran ekonomisinde sarsılmalar meydana geldiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımlarının devreye girmesiyle İran ekonomisinde sarsılmalar olduğunu söyledi.

Cihangiri, Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend, Çalışma Bakanı Muhammed Şeriatmedari, Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Golami, Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkanı Ali Asgar Munisan ve Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'ın katılımıyla başkent Tahran'daki Yüksek İstihdam Kurulu toplantısında konuştu.

Ülkedeki işsizlik ve ekonomik sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunan Cihangiri, ABD yaptırımlarının devreye girmesiyle İran'ın ekonomik sektörlerinden bazılarının baskı altına girdiğini dile getirdi.

Cihangiri, bunun neticesinde enflasyon, döviz kuru, ekonomik büyüme, yatırım ve işsizlik oranlarında sarsılmalar meydana geldiğini aktardı.

Bu şartlarda hükümetin önceliğinin hazırlayacağı programlarla yaptırımlardan kaynaklı baskıları hafifletmek olduğunun altını çizen Cihangiri, istihdam alanlarının çoğalması için özellikle kırsal kesimde çalışmaları yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

İran'da hâlihazırdaki işsiz sayısının 3 milyon 200 bin olduğunu söyleyen İshak Cihangiri, bu sayıya her yıl 800 bin istihdam ihtiyacının eklendiğini kaydetti.

Toplantıda konuşan Çalışma Bakanı Muhammed Şeriatmedari de ABD yaptırımlarıyla ülkedeki işsiz sayısının arttığını belirterek, bakanlık olarak önceliklerinin istihdam alanlarını çoğaltmak olduğunu vurguladı.

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