Yanlışlıkla kendi başını kesti
Muharrem ayı törenlerinde kılıç gösterisi yapan bir kişi feci şekilde can verdi.
Geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde gerçekleşen Muharrem ayı törenlerinde 60 yaşındaki bir adam yanlışlıkla boynunu vurdu.
Muhammed Sayum isimli adam Kerbela'yı anma törenlerinde kılıç gösterisi yaparken yanlışlıkla boynuna kılıcı geçirdi.
60 yaşındaki adam hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken kan kaybından hayatını kaybetti.
Olay sonrası ritüeli takip eden yüzlerce kişi arasında kaos çıktı.
Bu arada Sayum'un oğlu Mumammed Feroz da tüm olaya şahit oldu.
Olayı araştıran Bihar polisi Sayum'un cansız bedenini otopsiye gönderdi.
Geçtiğimiz hafta Irak'ta Aşure Günü yaşanan izdiham sonucu 31 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı Kerbela Valiliği can kayıpları nedeniyle 3 günlük yas ilan ettiğini açıklamıştı.
Kerbela olayı nedir?
Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı.
İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi.
İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşure Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.
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