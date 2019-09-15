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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr/ Dış Haberler - Fotoğraf: AFP
15.09.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Yanlışlıkla kendi başını kesti

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Yanlışlıkla kendi başını kesti

Muharrem ayı törenlerinde kılıç gösterisi yapan bir kişi feci şekilde can verdi. 

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde gerçekleşen Muharrem ayı törenlerinde 60 yaşındaki bir adam yanlışlıkla boynunu vurdu.

Muhammed Sayum isimli adam Kerbela'yı anma törenlerinde kılıç gösterisi yaparken yanlışlıkla boynuna kılıcı geçirdi.

60 yaşındaki adam hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken kan kaybından hayatını kaybetti.

Olay sonrası ritüeli takip eden yüzlerce kişi arasında kaos çıktı.

Bu arada Sayum'un oğlu Mumammed Feroz da tüm olaya şahit oldu.

Olayı araştıran Bihar polisi Sayum'un cansız bedenini otopsiye gönderdi.

 Geçtiğimiz hafta Irak'ta Aşure Günü yaşanan izdiham sonucu 31 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı Kerbela Valiliği can kayıpları nedeniyle 3 günlük yas ilan ettiğini açıklamıştı.

Kerbela olayı nedir?

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi.

İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşure Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.

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