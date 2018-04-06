‘Ya katil robot üretirse’ krizi
GÜNEY Kore’de bir üniversitenin tartışmalı bir savunma şirketiyle işbirliğine gitmesi, akademik dünyada protesto edildi.
KAIST Üniversitesi’nin, 120 ülkede yasak olmasına rağmen misket bombası üreten savunma şirketi Hanwha ile ortak laboratuvar açması, yapay zekâ kullanılan ‘katil robotlar’ üretileceği endişesi doğurdu.
30 ülkeden yapay zekâ uzmanı KAIST’e boykot kararı alınca, üniversite böyle bir niyetleri olmadığını açıklamak zorunda kaldı.
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