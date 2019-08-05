Washington’dan ‘İdlib’ açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin kuzeybatısında ateşkes ilan edildiği haberlerinin memnuniyetle karşılandığını belirterek, ancak asıl önemli olanın sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların durması olduğunu bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib’de sağlanan ateşkesle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ortagus, açıklamasında, “ABD, Suriye’nin kuzeybatısında ateşkes ilan edildiği haberlerini memnuniyetle karşılamaktadır, ancak asıl önemli olan şey sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.
‘ÇABALARI TAKDİR EDİYORUZ’
Ateşkesle ilgili tüm çabaların önemini vurgulayan Mortagus, “Soçi’de 2018 Eylül ayında mutabık kaldıkları ateşkesi onarma konusunda beraber çalışan Türkiye ile Rusya’nın çabalarını takdir ediyoruz” ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ateşkesle ilgili çabasına da işaret eden Ortagus, “ABD, Suriye’de askeri bir çözüm olmadığına inanmaktadır” diye konuştu.
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