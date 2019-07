'Washington Post, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu'

Büyükelçi Kılıç, konuya ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı.

Kılıç, açıklamasında PKK'nın; 40 bin cana mal olan, Türkiye, ABD, NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından terör örgütü olarak tanınmasına vurgu yaparak, "Bu gerçekleri görmezden gelerek ABD tarafından aranan PKK'nın kana susamış liderlerine sayfalarını açan Washington Post gazetesi, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu." ifadesini kullandı.

Terör örgütü lideri Bayık'a gazetede söz verilmesini, "Türk milletine ve PKK terör örgütünün kurbanı olan on binlerce masum erkek, kadın ve çocuğa hakaret" olarak tanımlayan Kılıç, "ABD Yüksek Yargısının, terör örgütünün şiddet içermeyen faaliyetlerine bile destek verilmesini, ABD'deki anti-terör kurallarını çiğnemek olarak görmesi de dikkate alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

2- By ignoring these facts and opening its pages to one of PKK’s bloodthirsty leaders who is wanted by U.S. authorities as well, the @washingtonpost took the profession of journalism to new lows.