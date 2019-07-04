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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.07.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

'Washington Post, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu'

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'Washington Post, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu'

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yazısını yayımlayan Washington Post gazetesine tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, konuya ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı.

Kılıç, açıklamasında PKK'nın; 40 bin cana mal olan, Türkiye, ABD, NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından terör örgütü olarak tanınmasına vurgu yaparak, "Bu gerçekleri görmezden gelerek ABD tarafından aranan PKK'nın kana susamış liderlerine sayfalarını açan Washington Post gazetesi, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu." ifadesini kullandı.

Terör örgütü lideri Bayık'a gazetede söz verilmesini, "Türk milletine ve PKK terör örgütünün kurbanı olan on binlerce masum erkek, kadın ve çocuğa hakaret" olarak tanımlayan Kılıç, "ABD Yüksek Yargısının, terör örgütünün şiddet içermeyen faaliyetlerine bile destek verilmesini, ABD'deki anti-terör kurallarını çiğnemek olarak görmesi de dikkate alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.


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