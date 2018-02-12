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    Vücut geliştirme şampiyonu taksiciyi dövüp belini kırdı

    Ömer Bilge / LEFKOŞA
    12.02.2018 - 10:23 | Son Güncelleme:

    2015 Türkiye orta sıklet vücut geliştirme şampiyonu Ceyhun Tokmak, tatil için geldiği KKTC’nin Girne kentinde tartıştığı 55 yaşındaki taksi sürücüsü Şahin Karaçor’u belini kırarak yaraladı. 39 yaşındaki sporcu çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Mahkemede savcılık adına soruşturma hakkında bilgi veren polis, Ceyhun Tokmak’ın Girne’de bindiği taksinin şoförü Şahin Karaçor’la istediği yere götürmediği gerekçesiyle tartıştığını ve darp ederek omurga kemiklerini kırdığını söyledi.

    Vücut geliştirme şampiyonu taksiciyi dövüp belini kırdı

     
    114 PROMİL ALKOLLÜ
    Yaralı şoför, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, vücut geliştirme şampiyonu Tokmak’ın olay anında 114 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Vücut geliştirme şampiyonu taksiciyi dövüp belini kırdı

     
    ŞOFÖRLER PROTESTO ETTİ
    Mahkeme hakimi, Ceyhun Tokmak’ın yeniden duruşmaya çıkıncaya kadar 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verirken, darp edilen taksi şoförünün yakınları ve meslektaşları mahkeme önünde zanlıyı protesto etti.

     

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    Etiketler: KKTC , Vücut geliştirme , TAKSICI
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