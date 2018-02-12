Vücut geliştirme şampiyonu taksiciyi dövüp belini kırdı

Mahkemede savcılık adına soruşturma hakkında bilgi veren polis, Ceyhun Tokmak’ın Girne’de bindiği taksinin şoförü Şahin Karaçor’la istediği yere götürmediği gerekçesiyle tartıştığını ve darp ederek omurga kemiklerini kırdığını söyledi.







114 PROMİL ALKOLLÜ

Yaralı şoför, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, vücut geliştirme şampiyonu Tokmak’ın olay anında 114 promil alkollü olduğu belirlendi.







ŞOFÖRLER PROTESTO ETTİ

Mahkeme hakimi, Ceyhun Tokmak’ın yeniden duruşmaya çıkıncaya kadar 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verirken, darp edilen taksi şoförünün yakınları ve meslektaşları mahkeme önünde zanlıyı protesto etti.

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