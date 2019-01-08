Vicdani ret KKTC’yi böldü
KKTC’de vicdani ret hakkı isteyerek seferberlik çağrısına uymayan ve yargılandığı mahkemede 2 bin lira para cezasına çarptırılan Halil Karapaşaoğlu davasının ardından hükümet hızlı bir şekilde ‘vicdani ret’ yasa tasarısı hazırladı ve Meclis’e gönderdi. Ada’da siyaset karışırken, milliyetçi siyasi parti ve dernekler, “Rencide olduk, tasarı marjinallere ve Rum’a hizmet eder” diye tepki gösterdi.
Vicdani ret, askerliği reddetme hakkı anlamına geliyor. Tasarının KKTC Meclisi’nde görüşülmesi dün oturumun açılması için gerekli milletvekili sayısının sağlanamaması nedeniyle bir sonraki oturuma kaldı. Vicdani ret hakkını savunan bir grup başkent Lefkoşa’da meclis önünde eylem düzenlerken milliyetçi dernekler hükümeti kınayan açıklamalar yaptı.
TATAR: NİFAK TASARISI
50 sandalyeli Meclis’te ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) lideri Ersin Tatar tasarıya karşı çıkacaklarını belirterek, “Tasarı Rumlara ve KKTC’deki marjinal kesimlere hizmet eder. Vicdani ret, AİHM’e göre bir hak olabilir, zamanı gelince biz de bu hakkı veririz, ancak Rumların iktidar ve muhalefetiyle Türk ordusunun Ada’daki varlığını sıfırlamak için yemin ettiği bu günlerde değil… Devlete ve gençlerimize nifak sokan tasarıya geçit vermeyeceğiz” dedi.
Vicdani ret tasarısı, hükümeti oluşturan dört partinin muhalefette olduğu dönemde seçim vaatleri arasında bulunuyordu. Tasarı, vicdani ret hakkı kazanacak mükelleflere askerliklerini kışla içinde üniforma giymeden ve silah tutmadan sivil işlerde çalışarak yapmalarına olanak sağlayacak. KKTC’de askerlik er statüsünde 15 ay, yedek subay statüsünde ise 12 ay. Kıbrıslı Türkler, Ada’daki Türk askerinden farklı birliklerde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik yapıyor.
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