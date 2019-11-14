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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Venedik sular altında

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Venedik sular altında

Yağışların etkisiyle deniz seviyesinin 1.87 metre yükseldiği İtalya’nın kanallarla çevrili turistik kenti Venedik’in yüzde 80’i sular altında kaldı. Vapurların kontrolden çıktığı, turistlerin mahsur kaldığı su baskınında 2 kişi öldü.

İtalya’nın Venedik kentinde önceki gece deniz seviyesindeki aşırı yükselme (Alta Acqua) kenti bir anda ‘sulara gömüldü’. Venedik’e bağlı Pellestrina Adası’nda iki kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan birinin evini su basması sonrası elektrik akımına kapılan 78 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi. Yüzde 80’inin sular altında kaldığı kentte rıhtımlardaki vapurlar kontrolden çıktı, binaların zemin katları suyla doldu. Sahil güvenlik su ambulansı olarak hizmet veren ilave botlarla kanallardaki turistleri kurtardı.

KRİZ ÇAĞRISI YAPILACAK

Lüks otelleri su basarken, birçok işyeri kepenk kapattı. Bazı turistlerin, su taksilerinin yardımıyla otellerdeki odalarına pencerelerden girdiği görüldü. Venedik’te dün tüm okullar tatil edilirken itfaiye, evlerinden çıkamayan yaşlılar da dahil en az 170 acil yardım çağrısına cevap verdi.

Venedik sular altında

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro hasarın ağır boyutlarda olduğunu söyleyerek “Venedik dizleri üzerinde” dedi. “Kriz durumu” ilan edilmesi çağrısı yapacağını açıklayan Brugnaro, deniz seviyesindeki görülmedik derecede yükselmenin “iklim değişikliğinin etkileri” olduğunu söyledi.

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