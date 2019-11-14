Venedik sular altında
Yağışların etkisiyle deniz seviyesinin 1.87 metre yükseldiği İtalya’nın kanallarla çevrili turistik kenti Venedik’in yüzde 80’i sular altında kaldı. Vapurların kontrolden çıktığı, turistlerin mahsur kaldığı su baskınında 2 kişi öldü.
İtalya’nın Venedik kentinde önceki gece deniz seviyesindeki aşırı yükselme (Alta Acqua) kenti bir anda ‘sulara gömüldü’. Venedik’e bağlı Pellestrina Adası’nda iki kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan birinin evini su basması sonrası elektrik akımına kapılan 78 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi. Yüzde 80’inin sular altında kaldığı kentte rıhtımlardaki vapurlar kontrolden çıktı, binaların zemin katları suyla doldu. Sahil güvenlik su ambulansı olarak hizmet veren ilave botlarla kanallardaki turistleri kurtardı.
KRİZ ÇAĞRISI YAPILACAK
Lüks otelleri su basarken, birçok işyeri kepenk kapattı. Bazı turistlerin, su taksilerinin yardımıyla otellerdeki odalarına pencerelerden girdiği görüldü. Venedik’te dün tüm okullar tatil edilirken itfaiye, evlerinden çıkamayan yaşlılar da dahil en az 170 acil yardım çağrısına cevap verdi.
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro hasarın ağır boyutlarda olduğunu söyleyerek “Venedik dizleri üzerinde” dedi. “Kriz durumu” ilan edilmesi çağrısı yapacağını açıklayan Brugnaro, deniz seviyesindeki görülmedik derecede yükselmenin “iklim değişikliğinin etkileri” olduğunu söyledi.
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