Venedik can turist poz derdinde
İTALYA’nın kanallar kenti Venedik’te önceki gün yeniden suların yükselmesi üzerine kapatılan meşhur St.Marco Meydanı dün turistlere açıldı.
Yetkililer, kentteki hasarın üstesinden gelmeye çalışırken turistler, ziyaretlerine ve alışverişlerine devam etti. Diz boyu sulara aldırmadan meydanları gezen turistler, selfie çekip bu anı görüntülediler. Salı günü Venedik’te gel-git ve kötü havanın da etkisiyle sular deniz seviyesinden 1.87 metre yükselmişti. Dün suyun yüksekliği 1.15 metreye gerilerken hafta sonu şiddetli rüzgârın etkisiyle suların yeniden yükselebileceği belirtiliyor.
1 MİLYAR EURO ZARAR
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, “Venedik’i mahvettik. Bir milyar euro zarardan bahsediyoruz. Bu dünkü rakamlardı, bugünkü değil” diye zararın boyutunu aktardı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, perşembe günü acil durum ilan etmişti. Evi zarar gören Venedikliler 5 bin euro’ya kadar, dükkan ve restoranları zarar görenler ise 20 bin euro’ya kadar devletten yardım alabilecek.
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