Ve Trump imzaladı: "Sıfır tolerans" politikasındaki değişikliği imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, güney sınırından yasadışı yollarla ülkeye giren çocukların ebeveynlerinden ayrılmasına yol açan "sıfır tolerans" politikasında değişikliğe gitti. Kafes benzeri tutukevlerinde tutulan çocukların yürek burkan haberlerinin ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atan Trump, bu çocukları ailelerinden ayırmamak için bir kararname imzalayacağını söyledi.
Beyaz Saray'da İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve başkaca kritik yetkililer yaptığı toplantı sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Trump, "Önleyici ve eminim ki nihayetinde yasayla da uygun hale getirilecek bir şeyler yapacağım" dedi.
Bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra ABD lideri, yasadışı yollarla ülkeye giren ailelerin bir arada tutulmasını öngören kararnameyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Trump, "Bu, aileleri bir arada tutmaya ilişkin. Ayrılan aile manzarasından hoşlanmıyorum" dedi.
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