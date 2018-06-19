Trump, tartışma yaratan görüntülerin ardından harekete geçti
ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye kaçak olarak giren göçmenlerin tutulduğu kafeslerin görüntülerine gelen tepkiler üzerine Cumhuriyetçi milletvekilleri ile bir araya geleceğini duyurdu.
ABD İç Güvenlik Bakanlığının, ABD-Meksika sınırından ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlerin tutulduğu tesislerden birini basın mensuplarına açması üzerine, çocuklu ailelerin kafeslerdeki görüntüleri ortaya çıkmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, kafes görüntülerine gelen tepkiler üzerine Cumhuriyetçi milletvekilleri ile bir araya geleceğini duyurdu.
Trump’ın Cumhuriyetçi milletvekilleri ile ABD Başsavcısı Jeff Sessions Nisan ve Mayıs ayında ABD'ye giren tüm kişilerin yasadışı olarak suçlanacağı ve çocukların ebeveynlerinden ayrılmasına yol açan "sıfır tolerans" politikası üzerine konuşması bekleniyor.
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