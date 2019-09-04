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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA-AA
04.09.2019 - 20:45, Son Güncelleme:

Ve geri çekildi! Kutlama başladı

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Ve geri çekildi! Kutlama başladı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong'da 3 aydır süren protestoların sonrasında, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarının geri çekildiğini duyurdu. Protestocuların bir kısmının kutlama yaptığı diğer bir kısmının ise şüphelerinin sürdüğü belirtildi.  

Hong Kong basınında geçen haberlere göre Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Hong Kong Hükümet Konağında, Yasama Konseyi'nden Çin yanlısı ve muhalif grupların delegeleriyle tasarının geri çekileceği iddialarının ardından bir araya geldi.

Baş Yönetici Lam, toplantının ardından önceden hazırlanan bir video kaydıyla yaptığı açıklamada, son aylarda yaşanan gelişmelerin Hong Kong'u alışılmadık bir yere dönüştürdüğü belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." dedi.

Protestocuların 5 talebinden biri olan eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması talebine ilişkin de Lam, böyle bir komisyona gerek olmadığı, hali hazırda ilgili vakaları inceleyen "Bağımsız Polis Şikayet Konseyi"ne dışardan iki yeni üye atanacağını söyledi.

Lam, 21 Temmuz'da Yuen Long metro durağında beyaz kıyafetli bir grubun protestoculara saldırması olayının da konseyin gündeminde olacağına vurgu yaptı.
Baş Yönetici Lam, şu andan itibaren toplumun farklı kesimleriyle buluşarak dertlerini anlamaya ve çözümler bulmaya çalışacaklarını dile getirdi.

PROTESTOCULARIN TEPKİSİ

Protestoların 13'üncü haftasında alınan bu kararla beraber, Hong Kong sokaklarındaki eylemciler, Hong Kongu geri aldık, Zamanımızın devrimi sloganlarını atarak kutlama yaptı. Yerel medya, bazı grupların ve eylemcilerin bu karara hala şüpheci yaklaştıklarını duyurdu.

Protestocular tasarının geri çekilmesinin yanı sıra, eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyordu.

Bölgede hazirandan bu yana düzenlenen ve son haftalarda yoğunlaşan protestolarda 4 ayda bin 117 kişi gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİLERİN İADESİ YASA TASARISI

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.
Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, daha önce toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.
İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

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