Ve 'Besiç' sokağa indi... Ortalık karıştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriVe 'Besiç' sokağa indi... Ortalık karıştı
GeriDünya Ve 'Besiç' sokağa indi... Ortalık karıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
19.11.2019 - 00:19, Son Güncelleme:

Ve 'Besiç' sokağa indi... Ortalık karıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ve 'Besiç' sokağa indi... Ortalık karıştı

İran’ın başkenti Tahran’da benzin zammına tepki için dün gece yapılan gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu ve milis güçlere (Besiç) mensup 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Muhalif kanallar ve sosyal medya kullanıcıları ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu iddia ederken resmi makamlar henüz bununla ilgili açıklama yapmadı. 

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansındaki habere göre, dün gece Tahran’ın batısındaki Melerd ilçesinde göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 Devrim Muhafızları Ordusu ve Besiç mensubu hayatını kaybetti.  Ayrıca Şehriyar ilçesinde yakılan kütüphanede 13 bin kitap zarar gördü.  Öte yandan Şiraz’da cuma gününden bu yana devam eden gösterilerde 75 banka şubesi tamamen yakıldı ve tahrip edildi.

Benzine yapılan zam nedeniyle İran'ın başta Tahran olmak üzere Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Yezd, Kirman ve Kereç gibi kentlerinde cuma gününden bu yana gösteriler düzenleniyor. Göstericiler birçok kentte benzin istasyonları, banka şubeleri, kamu binaları ve polis araçlarını ateşe verdi. Muhalif kanallar ve sosyal medya kullanıcıları ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu iddia ederken resmi makamlar henüz bununla ilgili açıklama yapmadı. 

MÜDAHALE SİNYALİ GELMİŞTİ

Öte yandan İran lideri Ali Hamaney'in Fars eyaletindeki temsilcisi Ayetullah Lütfullah Dejkam, Şiraz'da yarına kadar gösterilerin sona ermemesi durumunda milis güçlerin protestoculara müdahale edeceğini söylemişti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, benzin zammı sonrası meydana gelen gösterileri değerlendiren Dejkam, Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'daki olaylara karışanların dışarıdan geldiğini öne sürmüştü.

Benzin zammını protesto eden göstericileri "bozguncu" olmakla suçlayan Dejkam, "Eğer Fars Eyalet Güvenlik Konseyi, göstericileri yarına kadar
durduramazsa milis güçleriyle (Besiç) Şiraz'da sokaklara ineriz." ifadelerini kullanmıştı.

Dejkam, rejimi koruma adına Besiç güçlerinin meydanlara inmeye hazır olduğunu da sözlerine eklemişti.

Öte yandan, Tasnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, eylemlerin sona erdirilmesi çağrısında bulunularak, aksi takdirde göstericilerin "devrimci yöntemlerin kullanılacağı sert bir müdahaleyle" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

İran'da Devrim Muhafızlarına bağlı milis güçleri, rejim aleyhine sokak gösterileri düzenleyen eylemcilere sert müdahalede bulunmakla suçlanıyordu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle