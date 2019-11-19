Ve 'Besiç' sokağa indi... Ortalık karıştı
İran’ın başkenti Tahran’da benzin zammına tepki için dün gece yapılan gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu ve milis güçlere (Besiç) mensup 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Muhalif kanallar ve sosyal medya kullanıcıları ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu iddia ederken resmi makamlar henüz bununla ilgili açıklama yapmadı.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansındaki habere göre, dün gece Tahran’ın batısındaki Melerd ilçesinde göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 Devrim Muhafızları Ordusu ve Besiç mensubu hayatını kaybetti. Ayrıca Şehriyar ilçesinde yakılan kütüphanede 13 bin kitap zarar gördü. Öte yandan Şiraz’da cuma gününden bu yana devam eden gösterilerde 75 banka şubesi tamamen yakıldı ve tahrip edildi.
Benzine yapılan zam nedeniyle İran'ın başta Tahran olmak üzere Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Yezd, Kirman ve Kereç gibi kentlerinde cuma gününden bu yana gösteriler düzenleniyor. Göstericiler birçok kentte benzin istasyonları, banka şubeleri, kamu binaları ve polis araçlarını ateşe verdi. Muhalif kanallar ve sosyal medya kullanıcıları ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu iddia ederken resmi makamlar henüz bununla ilgili açıklama yapmadı.
MÜDAHALE SİNYALİ GELMİŞTİ
Öte yandan İran lideri Ali Hamaney'in Fars eyaletindeki temsilcisi Ayetullah Lütfullah Dejkam, Şiraz'da yarına kadar gösterilerin sona ermemesi durumunda milis güçlerin protestoculara müdahale edeceğini söylemişti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, benzin zammı sonrası meydana gelen gösterileri değerlendiren Dejkam, Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'daki olaylara karışanların dışarıdan geldiğini öne sürmüştü.
Benzin zammını protesto eden göstericileri "bozguncu" olmakla suçlayan Dejkam, "Eğer Fars Eyalet Güvenlik Konseyi, göstericileri yarına kadar
durduramazsa milis güçleriyle (Besiç) Şiraz'da sokaklara ineriz." ifadelerini kullanmıştı.
Dejkam, rejimi koruma adına Besiç güçlerinin meydanlara inmeye hazır olduğunu da sözlerine eklemişti.
Öte yandan, Tasnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, eylemlerin sona erdirilmesi çağrısında bulunularak, aksi takdirde göstericilerin "devrimci yöntemlerin kullanılacağı sert bir müdahaleyle" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.
İran'da Devrim Muhafızlarına bağlı milis güçleri, rejim aleyhine sokak gösterileri düzenleyen eylemcilere sert müdahalede bulunmakla suçlanıyordu.
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