Uykusuzluk kalp riskini arttırıyor
Genetik etkenler nedeniyle uykusuzluk çekenlerde koroner kalp hastalığı görülmesi ve inme riskinin daha fazla olabileceği öne sürüldü.
İsveç’in başkenti Stockholm’deki Karolinska Enstitüsü’nden uzmanların 1 milyondan fazla kişinin verisini incelenerek yaptığı araştırmaya göre, özellikle uykusuzluğa genetik olarak yatkın kişilerde kalp krizi geçirme riski yüzde 13, inme riski ise yüzde 7 artış gösteriyor. Uykusuzluğun altında yatan nedenlerin bulunarak tedavi edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar 18 ila 60 yaşındaki kişilerin günde en az 7 saat uyuması gerektiğine işaret ediyor.
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