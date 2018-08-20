Ünlülerin kick-boks salonunda öldürdü! KKTC'de yakalandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
20.08.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

Ünlülerin kick-boks salonunda öldürdü! KKTC'de yakalandı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Ünlülerin kick-boks salonunda öldürdü! KKTC'de yakalandı

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da film yıldızı İdris Elba’nın da gittiği ünlülerin kick-box salonunda 24 yaşındaki George Barker’ı öldüren Charles Edward Riddington adlı İngiliz, sahte kimlik ve pasaportla 2 yıldır saklandığı KKTC’de Interpol’ün ihbarı üzerine yakalandı.

Charles Edward Riddington, 14 Kasım 2016’da Londra’nın güneyindeki Bexley kasabasında ünlülerin gittiği Double K Gym spor salonunda George Barker ile önce kavga etti ardından bıçaklayarak ağır yaraladı. Riddington olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Barker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 gün önce baba olan genç İngiliz, salonda kick-box eğitimi alıyordu.

İHBAR EDENE 10 BİN STERLİN ÖDÜL

İngiliz polisi Scotland Yard, Charles Edward Riddington’un, Barry Ryan sahte kimliğiyle Almanya’nın Dusseldorf kentine gittiğini belirterek, nerede olduğu konusunda bilgi verenlere 10 bin Sterlin ödül verileceğini açıkladı.

KKTC’DE ZAMBİYALI RICKY OLDU

Riddington, Almanya’da elde ettiği Ricky De Bruin adına düzenlenmiş sahte Zambiya pasaportuyla Ercan havalimanından KKTC’ye giriş yaptı. İskele kasabasında gözlerden uzak bir ev kiralayan Riddington, iki yıl boyunca sahte kimlikle Ada’da yaşadı ve birçok kez sahte pasaportlar ülkeye giriş çıkış yaptı.
Tanınmamak için saç uzatan Riddington, İnterpol’ün ‘KKTC’ye sahte kimlikle giriş yaptığı’ ihbarı üzerine evinde yakalandı. Lefkoşa’da mahkemeye çıkartılan zanlı, parmak izi kayıtlarından kimlik tespitinin kesinleştirilmesi amacıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.08.2018)-2
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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