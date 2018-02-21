UNICEF'ten Doğu Guta protestosu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da başta çocuklar olmak üzere sivillere yönelik saldırıları protesto etmek için "içi boş" basın açıklaması yayımladı.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere imzasıyla yayımlanan açıklama, "Hiçbir kelime ölen çocuklara, annelerine, babalarına ve sevdiklerine adalet sağlamayacak." ifadesiyle başladı.

İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlanan açıklamada, sayfadaki çift tırnak işaretiyle başlayan 10 sütun protesto için boş bırakıldı.

UNICEF, Doğu Guta'da son günlerde artan çocuk ölümlerini protesto etmek için boş basın açıklaması yayımlandığını, artık çocukların çektiği acıları açıklayacak kelime kalmadığını bildirdi.

DOĞU GUTA'DA 5 HASTANE VURULDU

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, dün Doğu Guta'da hizmet veren beş hastanenin vurulduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Lindmeier, ölen ve yaralanan sivil sayısı her geçen saat arttığı için ellerinde net bir rakam olmadığını belirterek sağlık kuruluşlarına düzenlenen saldırıların acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de Doğu Guta'ya erişim izinleri olmadığı için hayatını kaybeden sivillere ilişkin ellerinde net sayı olmadığını ancak tırmanışa geçen saldırılardan büyük endişe duyduklarını vurguladı.

Laerke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birçok kaynaktan edindiğimiz bilgiye göre, Doğu Guta'daki saldırılar şiddetini artırmış görünüyor. Doğu Guta'ya erişim iznimiz olmadığı için sivil kayıplara ilişkin verilen rakamları bu aşamada teyit edemiyoruz. Sivil kayıplarla ilgili takibimiz devam ediyor ama en önemlisi insani açıdan baktığımızda çatışan taraflar için her koşulda sivillerin korunması en önemli öncelik olmalı." diye konuştu..

DOĞU GUTA'DA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine bugün düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 58 sivil yaşamını yitirdi, 45 sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken saldırılar aralıksız sürüyor.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.