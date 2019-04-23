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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
23.04.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

UMH güçleri Trablus Havalimanı'nın büyük kısmını ele geçirdi

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UMH güçleri Trablus Havalimanı'nın büyük kısmını ele geçirdi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Uluslararası Trablus Havalimanı'nın büyük bölümünde kontrolü sağladı.

UMH'nin başlattığı Burkan el-Gadab operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Mecei AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyona bağlı güçlerin bugün üç koldan havalimanına doğru ilerlediğini belirtti.

Mecei, UMH birliklerinin Halife Hafter'e bağlı güçlerle girdiği çatışmanın ardından havalimanının büyük kısmını ele geçirdiğini söyledi.

Operasyonun en büyük başarısının, nüfusu yoğun olan bölgelere füze atılmasının engellenmesi olduğuna işaret eden Mecei, Trablus'ta güvenliğin sağlanmasından sonraki aşamada Hafter güçlerinin batı bölgesinde konuşlandığı noktalara doğru ilerleyeceklerini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında iki haftayı aşkın süredir çatışmalar yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda şu ana kadar 254 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 228'inin yaralandığını açıklamıştı.

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