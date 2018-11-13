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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.11.2018 - 00:44, Son Güncelleme:

Uluslararası Af Örgütü Suu Çii'ye verdiği Vicdan Elçiliği Ödülü'nü geri aldı

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Uluslararası Af Örgütü Suu Çii'ye verdiği Vicdan Elçiliği Ödülü'nü geri aldı

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye 2009 yılında verdiği Vicdan Elçiliği Ödülü'nü geri aldı. Uluslararası Af Örgütünün Genel Sekreteri Kumi Naidoo, Suu Çii'ye gönderdiği mektupta ödülün kendisinden geri alındığı bilgisini verdi ve "Bugün artık ümidin, cesaretin ve insan haklarının ebedi savunuculuğunun bir sembolü olmadığınız için derin şaşkınlık içindeyiz." ifadesini kullandı.

Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Suu Çii'nin bir zamanlar savunuculuğunu yaptığı değerlere utanç verici biçimde ihanet ettiği gerekçesiyle 2009 yılında kendisine verilen Vicdan Elçiliği Ödülünün geri alındığı belirtildi.

"DERİN ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ"

Uluslararası Af Örgütünün Genel Sekreteri Kumi Naidoo, Suu Çii'ye gönderdiği mektupta ödülün kendisinden geri alındığı bilgisini verdi ve "Bugün artık ümidin, cesaretin ve insan haklarının ebedi savunuculuğunun bir sembolü olmadığınız için derin şaşkınlık içindeyiz." ifadesini kullandı.

Naidoo, Myanmar'da görev süresinin yarısına gelen ve ev hapsi biteli 8 yıl olan Suu Çii'nin, Myanmar'da insan haklarını, adaleti ve eşitliği temin etmek için ahlaki ve siyasi yetkisini kullanmaması karşısında duyulan hayal kırıklığına dikkati çekerek, geçmişte insan hakları savunuculuğu yapan liderin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara zulmüne ve ifade özgürlüğüne artan hoşgörüsüzlüğe açıkça kayıtsız kaldığını dile getirdi.

Nobel Barış Ödülünün de sahibi olan Suu Çii'ye Vicdan Elçiliği Ödülü 2009 yılında ev hapsindeyken verilmişti. Örgüt, ödülü geri aldığını 73 yaşındaki Suu Çii'nin ev hapsinin sona ermesinin 8. yıl dönümünde duyurmuş oldu.

İktidarı sırasında Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara zulmü karşısında sessiz kalan, Arakanlı Müslümanların öldürülmesini araştıran Reuters muhabirlerinin ceza evine gönderilmesini savunan Suu Çii, ekim ayında Kanada'nın kendisine 2007'de verdiği fahri vatandaşlığı kaybetmişti.

ABD Holokost Anma Müzesi de mart ayında Suu Çii'ye verilen Elie Wiesel Ödülü'nü, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik zulme ve şiddet olaylarına sessiz kalması nedeniyle iptal etmişti.

İngiltere'de Oxford, İrlanda'da da Dublin belediye meclisleri 2017 yılında Suu Çii'ye verdikleri özgürlük nişanlarını geri almışlardı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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