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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.08.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

Ukrayna’nın yeni başbakanı belli oldu

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Ukrayna’nın yeni başbakanı belli oldu

Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenkskiy'in parlamentoya önerdiği Aleksey Gonçaruk yeni hükümetin başbakanı oldu.

Erken genel seçimlerin sonrasında Verkhovna Rada ismiyle anılan parlamentoda yemin eden milletvekilleri ilk genel kurul toplantısını yaptı.

Parlamentonun ilk çalışma gününde yeni hükümetin kurulması için Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hukukçu Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Aleksey Gonçaruk'un başbakanlık adaylığı önerisini parlamentoya sundu.

Zelenskiy'in de katıldığı parlamento genel kurulunda yapılan oylamada 418 milletvekilinden 290 milletvekilinin oyunu alan Gonçaruk başbakan oldu.

Görevine yeni bakanlar kurulunu oluşturma çalışmasıyla başlayacak olan 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk ülke tarihindeki en genç başbakan oldu.

Önceki dönemin Başbakanı Vladimir Groysman da ülke tarihinin en genç başbakanı olarak 38 yaşında göreve başlamıştı.

Ukrayna'nın Çernigov bölgesinde 7 Temmuz 1984'te doğan Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, yüksek öğrenimini hukuk alanında yaptı. Özel hukuk firmalarında avukat olarak çalışan Gonçaruk, önceki dönem parlamento seçimlerinde aday olsa da milletvekili seçilememişti.

Bir önceki hükümette danışmanlık görevlerinde bulunan Gonçaruk, bu yıl Zelenskiy'in ekonomi ekibine dahil olmuştu. Zelenskiy'in seçilmesinden sonra Gonçaruk devlet başkanlığı idaresi başkan yardımcısı olarak atanmış, ardından Devlet Başkanlığı Ofisi Müdür Yardımcısı olmuştu.

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