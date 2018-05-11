Ukraynalı politikacı kendisine yapılan hamleye böyle karşılık verdi
Ukrayna'da canlı yayında röportaj veren politikacı bir kişinin hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı.
Ukrayna’nın Mykolaiv şehrinde 2. Dünya Savaşı gazileriyle birlikte anma törenine katılan politikacı Maksim Nevenchannyi, aklına hiç gelmeyecek bir olay yaşadı.
Canlı yayına katılan ve anma programıyla ilgili konuşan Nevenchannyi, kalabalığın arasından gelen bir kişinin hareketiyle şok uğradı. Bir seks oyuncağı burnunun ucuna uzatılan Nevenchannyi, ne olduğunu anlayamadan panikle adamı savuşturdu.
Adamın elindekinin ne olduğunu fark etmeyen ve verdiği tepkiden dolayı özür dileyen Nevenchannyi, konuşmasını sürdürdü.
Canlı yayında yaşanan bu olay sosyal medyada yayılırken, birçok kişi politikacının az bile tepki verdiğini söyledi.
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