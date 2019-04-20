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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
20.04.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Ukrayna yarın seçimin ikinci turu için sandık başına gidecek

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Ukrayna yarın seçimin ikinci turu için sandık başına gidecek

Ukrayna devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy yarışacak.

Ukrayna’da halk, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek.

Geçen ay sonunda yapılan seçimlerin ilk turunda en fazla oyu alan mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.

Poroşenko’nun devlet başkanlığı süresinin sona erecek olması nedeniyle yapılan seçimlerin ikinci turunda yaklaşık 30 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Yaklaşık 5 milyon Ukrayna vatandaşının yaşadığı Donbas ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da sandık kurulamayacak.

Oy kullanma işlemi yarın sabah yerel saatle 08.00’de başlayacak, saat 20.00’de sona erecek.

Son kamuoyu araştırmalarına göre, anketlerden birinci çıkan komedyen Vladimir Zelenskiy başkanlık yarışında favori gösteriliyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Rating Group’un anket sonucuna göre, Zelenskiy oyların yüzde 73’ünü alırken, Poroşenko ise yüzde 27’de kalıyor.

Ülkedeki seçim yasasına göre yarın yapılacak devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanma işlemi bittikten sonra en geç 1 Mayıs’a kadar resmi sonuçların açıklanması gerekiyor.

Seçimden birinci çıkan aday 31 Mayıs’a kadar yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlayacak.

Seçimin 31 Mart'taki ilk turunda Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci olmuştu.

Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler, yarın yapılacak ikinci tura kalmıştı.

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