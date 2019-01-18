Ukrayna, Rus film ve dizilerine yasak getirdi
Devlet Sinematografi Komitesi BaÅŸkanÄ± Philip Ilyenko, Ukrayna genelinde yayÄ±n yapan sinemalarda ve TV kanallarÄ±nda 139 adet Rus film ve dizinin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Devlet Sinematografi Komitesi BaÅŸkanÄ± Philip Ilyenko tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rus dizi ve filmlerin Ukrayna kanunlarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle 139 Rus yapÄ±mÄ± dizi ve filmin sinema salonlarÄ±nda ve televizyon kanallarÄ±nda gÃ¶sterilemeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Ukraynaâ€™da 2014 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan iÃ§ savaÅŸ sonrasÄ±nda Kiev yÃ¶netimi ile Rusya arasÄ±nda gerilim baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, bu gerilim ardÄ±ndan Ukrayna tarafÄ±ndan 2015 yÄ±lÄ±nda alÄ±nan karar ile Ukraynaâ€™da Rus dizi ve filmlerinin denetimlerinin artmasÄ±na, Rus propagandasÄ± taÅŸÄ±yan yayÄ±nlarÄ±n yasaklanmasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Rusya ise tarihi Rus filmlerinin yasaklanmasÄ±nÄ±n dÃ¼nya tarihine vurulan bir darbe olduÄŸunu belirterek UNESCOâ€™ya bu konuda ÅŸikayette bulunmuÅŸtu.
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