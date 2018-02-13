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    'Ufak' bir hatayla 2 trilyon Euro sahibi oldu!

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 07:09 | Son Güncelleme:

    Belçika'da Luc Mahieux isimli bir kişinin hesabına banka hatası dolayısıyla 2 trilyon euro yatırıldı. Mahieux'un zenginliği ise çok uzun sürmedi.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Belçika'nın Ardenler bölgesindeki Dinant kasabasında yaşayan Mahieux, kredi kartının limitini değiştirmek için, hesabının bulunduğu bankaya başvurdu. Mahieux, güvenli olmadığını düşündüğü internet üzerindeki bir alışveriş sitesi tarafından kesilen 35 euro'luk otomatik ödemenin de durdurulması talimatı verdi.

    Banka, otomatik ödemeyi durdurdu. Hesaptan kesilen 35 euroyu da geri çekerek müşterinin hesabına yatırdı. Ancak banka görevlisinin hatası nedeniyle, Luc Mahieux'un hesabına 35 euro yerine yanlışlıkla 2 trilyon 35 euro yatırıldı. Mahieuux, rakamı ilk gördüğü anda şaşkınlık geçirdiğini söylerken "Bir anda tüm sorunlarımın çözüldüğünü düşündüm. Ne de olsa dünyanın en zengin insanıydım" diye düşündüğünü aktardı.

    Mahieux, banka şubesini arayarak durumu bildirdi ve kredi kartını da bloke ettirdi. Başından geçen olayı sosyal medya hesabında paylaşan Belçikalıya çok sayıda arkadaşlık isteği geldi.

    Etiketler: EURO , BANKA , otomatik ödeme , Luc Mahieux
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