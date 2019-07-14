Uçaktan atıldılar
Dalaman-Londra hattında ırkçı davranışta bulunan iki İngiliz kadın uçaktan kovuldu.
MUĞLA Dalaman’dan Londra’ya giden Thomas Cook Havayolları uçağındaki iki İngiliz kadının ırkçılığı ortalığı karıştırdı. Uçak kalkmadan hemen önce üç Müslüman yolcuya yönelik ‘Terörist’ ifadesini kullanan kadınlar, Asyalı yolcuların uçaktan indirilmesini talep etti.
Daily Mail’in haberine göre bir süre ırkçı tutumlarını sürdüren kadınlar polisin eşliğinde uçaktan kovuldu. Uçaktaki kargaşayı görüntüleyen Shenea Kerry isimli yolcu, İngiliz kadınların kendisine de hakaretler savurduğunu söyledi. Önceki gün yaşanan olay nedeniyle Londra’daki Gatwick Havalimanı’na giden uçak 1 saat 20 dakika rötarla havalandı.
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